Phát triển Côn Đảo là trách nhiệm với di sản, tài nguyên quốc gia

Quang cảnh hội thảo ngày 30/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 30/10, tại đặc khu Côn Đảo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng Bùi Minh Thạnh khẳng định, Côn Đảo là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Đồng thời nơi đây cũng đang sở hữu những giá trị quý báu về hệ sinh thái rừng, biển, đa dạng sinh học và di sản lịch sử cách mạng. Đây không chỉ là những nguồn lực phát triển, mà còn là di sản vô giá cần được gìn giữ cho mai sau.

“Quan điểm nhất quán của Thành phố là không đánh đổi môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di sản lịch sử lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt. Bảo tồn phải trở thành nền tảng, động lực và lợi thế cạnh tranh lâu dài của Côn Đảo”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh.

Xe buýt điện thân thiện với môi trường, miễn phí vé ở Côn Đảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Hội thảo đã ghi nhận hàng chục ý kiến đóng góp đến từ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp. Nội dung góp ý đã nhìn nhận thẳng vào thực trạng, những vấn đề của Côn Đảo như áp lực dân số, du khách, tài nguyên nước, xử lý rác thải... để đưa ra những góp ý xác đáng, sát với chủ đề của hội thảo.

Từ đó hầu hết các ý kiến đều khẳng định điều quan trọng đối với Côn Đảo không phải là phát triển bằng mọi giá mà là mô hình phát triển để phù hợp với những giá trị đặc thù và giới hạn sinh thái. Giá trị lớn nhất của Côn Đảo không nằm ở số lượng công trình được xây dựng hay lượng khách du lịch gia tăng, mà ở khả năng gìn giữ và phát huy những giá trị thiên nhiên, lịch sử không thể thay thế.

Ông Nguyễn Khắc Pho phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo kiến nghị Ủy ban thành phố ưu tiên đưa Côn Đảo vào nhóm cơ chế thí điểm thử nghiệm (sandbox) về phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và tín chỉ carbon xanh. Và bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn đủ để triển khai các dự án trọng điểm, các dự án bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Góp ý với tư cách nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương góp ý Côn Đảo nên phát triển du lịch cao cấp và cũng phải dành không gian cho giới trẻ, người dân ra Côn Đảo để học tập truyền thống cách mạng.

Và ngay từ bây giờ, Côn Đảo phải chuẩn bị nguồn nhân lực bằng cách đào tạo cho trẻ em Côn Đảo hiểu được Côn Đảo, đào tạo ngoại ngữ, văn hóa giao tiếp cho người dân để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phong cảnh rừng và biển ở Côn Đảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, phát triển Côn Đảo không chỉ là nhiệm vụ của một đặc khu, mà còn là trách nhiệm đối với di sản lịch sử, tài nguyên thiên nhiên quốc gia và tương lai phát triển bền vững của biển, đảo Việt Nam. Thành công lớn nhất của Côn Đảo trong tương lai không chỉ là phát triển thịnh vượng hơn, mà còn phải giữ được màu xanh của rừng, sự trong lành của biển, sự thiêng liêng của lịch sử và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho nhân dân.