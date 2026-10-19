Phát triển chuyên ngành Răng Hàm Mặt gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029, sáng 19/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò phản biện, tham gia hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng và nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029. Ảnh: Thái Bình

Tham dự Đại hội có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc Gia, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch danh dự Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế; lãnh đạo Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ; lãnh đạo Hội, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đại hội đại biểu Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra trong 2 ngày 18-19/10 đã thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2029; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 51 Ủy viên.

Tại hội nghị lần thứ Nhất của Ban chấp hành Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã bầu TS.BSCKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2029, 6 Phó Chủ tịch trong đó có 1 Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Ban Thường vụ gồm 17 Ủy viên, Ban kiểm tra gồm 5 Ủy viên và vinh danh PGS.TS. Trần Cao Bính - Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026 là Chủ tịch danh dự của Hội.

PGS.TS Trần Cao Bính - Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026, Chủ tịch Danh dự của Hội phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HM

Phát biểu tại Đại hội, cùng với điểm lại những kết quả của nhiệm kỳ 2022-2026, PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2026 nhấn mạnh, có những lĩnh vực của y học trực tiếp cứu sống con người trong những thời khắc sinh tử. Có những lĩnh vực giúp con người phục hồi chức năng, vượt qua bệnh tật và trở lại với cuộc sống bình thường. Và có những lĩnh vực, bằng sự kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và lòng nhân ái, góp phần mang lại cho con người sức khỏe, sự tự tin, phẩm giá và chất lượng sống tốt đẹp hơn. Răng Hàm Mặt là một lĩnh vực như vậy.

"Đó chính là ý nghĩa sâu xa của nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi. Đó cũng chính là sứ mệnh mà Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cần tiếp tục khẳng định và thực hiện bằng hành động cụ thể"- PGS.TS Trần Cao Bính nói.

Phát huy vai trò của Hội trong xây dựng chính sách và chăm sóc cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao hoạt động của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp trong xây dựng, phản biện chính sách, quy định chuyên môn của ngành Răng Hàm Mặt; tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng tại cộng đồng.

Thứ trưởng đánh giá cao việc Hội tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, trong đó có Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương kết hợp Hội nghị Răng Hàm Mặt quốc tế tại Hà Nội năm 2016, tạo cơ hội trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tặng hoa của Bộ Y tế chúc mừng Đại hội. Ảnh: HM

Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng tại vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với trẻ em và người dân ở những khu vực còn thiếu điều kiện chăm sóc y tế. Hội cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối đội ngũ chuyên gia, bác sĩ để đưa dịch vụ chăm sóc răng miệng đến gần người dân hơn.

Liên quan đến việc ứng dụng khí nitrous oxide (N₂O) trong giảm đau khi điều trị răng miệng cho trẻ em, Thứ trưởng lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đúng chỉ định.

Hoàn thiện tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ mới

Đối với các nhiệm vụ sau Đại hội, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện Điều lệ, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn; xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Cùng với đó, Hội cần xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong tổ chức. Việc hoàn thiện các quy định cần được triển khai khẩn trương để bộ máy sớm đi vào hoạt động, dành thời gian và nguồn lực cho các nhiệm vụ chuyên môn.

TS.BSCKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP. HCM - tân Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029 phát biểu. Ảnh: HM

Về định hướng nhiệm kỳ 2026-2029, Thứ trưởng đề nghị Hội bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế, chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục vệ sinh răng miệng, đẩy mạnh chương trình nha học đường, phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh răng miệng.

Đồng thời, cần phát triển hài hòa giữa kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện đầu ngành với chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu tại tuyến cơ sở và cộng đồng. Các cơ sở chuyên sâu tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến; trong khi đó, công tác dự phòng và chăm sóc ban đầu phải được chú trọng để người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội tăng cường phối hợp trong đào tạo, đánh giá năng lực hành nghề, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm chứng khoa học trong chuyên môn. Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Hội cần phát huy vai trò giám sát, chấn chỉnh quảng cáo sai sự thật về dịch vụ, sản phẩm nha khoa, đề cao y đức và trách nhiệm của người hành nghề.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ mong muốn Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của chuyên ngành và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam, đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2029, Chủ tịch danh dự của Hội. Ảnh: HM

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, TS.BSCKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, tân Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029, bày tỏ tri ân các thế hệ lãnh đạo Hội, sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan quản lý, cùng sự phối hợp của các cơ sở đào tạo, bệnh viện, tổ chức nghề nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Ông khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đoàn kết, chuyên nghiệp, minh bạch và hoạt động hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chất lượng chuyên môn và sức khỏe răng miệng của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Hội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm minh bạch trong quản lý; nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học và giữ vững đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò tư vấn, phản biện, phát triển hội viên, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dân cư yếu thế.

Tân Chủ tịch Hội Lê Trung Chánh cũng nhấn mạnh việc tiếp tục kế thừa hai công trình do nhiệm kỳ trước khởi xướng là Biên soạn Thuật ngữ Răng Hàm Mặt và Lịch sử ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam, góp phần chuẩn hóa thuật ngữ chuyên ngành, lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống và xây dựng nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững của ngành.

Các đại biểu cùng Ban Chấp hành Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029. Ảnh: HM