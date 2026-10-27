Công ty Thaco Chu Lai được xác định là doanh nghiệp hạt nhân. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn thăm và làm việc tại Công ty Thaco Chu Lai vào tháng 8-2026.

Theo đó, để phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp hạt nhân và hỗ trợ các cơ sở tham gia chuỗi, UBND TP giao Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ kết quả rà soát, lựa chọn một số ngành, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm; xác định doanh nghiệp hạt nhân và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, các sở tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xúc tiến đầu tư vào công nghiệp, logistics, nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các dự án trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; đồng thời, thường xuyên rà soát, theo dõi và tiếp tục đề xuất doanh nghiệp hạt nhân, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị trong thời gian tới. Đặc biệt, UBND TP giao Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ động làm việc, trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp hạt nhân như: Thaco Chu Lai, Volkswagen, ST Engineering Aerospace, Hyosung, SGI, Arbin, v.v... để hỗ trợ tối đa về mặt bằng, hạ tầng năng lượng, logistics; tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vừa và nhỏ của TP liên kết, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.