Phát triển chuỗi cung ứng Việt Nam - Ba Lan trong sản xuất đồ gỗ nội thất

Công ty Cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh sản xuất đồ gỗ và xuất khẩu, Ba Lan còn sở hữu ngành công nghiệp chế tạo các thiết bị khai thác lâm nghiệp và chế tác gỗ đẳng cấp thế giới. Qua đó mở ra những tiềm năng hợp tác giữa hai nước về phát triển chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất.

Theo quan điểm của các chuyên gia và doanh nghiệp, dù cùng là hai quốc gia nằm trong nhóm các nhà sản xuất đồ gỗ nội thất hàng đầu thế giới, sản xuất đồ gỗ của Ba Lan và Việt Nam không mang tính cạnh tranh do khác biệt về chủng loại hàng hóa và đối tượng sử dụng.

Hơn thế, hai nền sản xuất còn sở hữu những yếu tố mang tính bổ trợ để phát huy tiềm năng hợp tác. Là một quốc gia công nghiệp phát triển và đồng thời có nền nông nghiệp quy mô, công nghiệp Ba Lan sản xuất ra nhiều loại máy móc hiện đại phục vụ các công đoạn từ khai thác thu hoạch, chế biến tới chế tác, hoàn thiện sản phẩm.

Các sản phẩm máy móc thiết bị trong lĩnh vực nông lâm nghiệp Ba Lan hiện có mặt trên khắp thế giới nhưng còn chưa quen thuộc với thị trường Đông Nam Á.

Cùng đó, các nhà sản xuất Ba Lan mong muốn Việt Nam sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Ba Lan tiếp cận khu vực này và sự vận hành hiệu quả của các máy công cụ tại Việt Nam sẽ là hình thức quảng cáo hiệu quả nhất máy công cụ chất lượng Ba Lan ra khu vực.

Ngoài ra, với diện tích rừng trồng hàng đầu châu Âu, Ba Lan có thể đóng vai trò nguồn cung nguyên liệu, phụ kiện đầu vào cho công nghiệp đồ gỗ của Việt Nam.

Đại diện các nhà sản xuất máy công cụ trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp hàng đầu của Ba Lan bao gồm tập đoàn Pronar, Uni… đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong cả lĩnh vực chế tác đồ gỗ cũng như công nghiệp cơ khí, chế tạo.

Bởi vậy đồng thời với xúc tiến đầu ra cho các máy móc dây chuyền khai thác và chế biến gỗ, các tập đoàn này cũng triển khai nghiên cứu khả năng tìm đối tác Việt Nam hợp tác để đầu tư sản xuất, lắp ráp và hướng tới chuyển giao công nghệ một số chủng loại máy móc phục vụ thị trường khu vực.