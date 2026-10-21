Phát triển chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn

Xã Đức An, địa phương hiện có 3 chuỗi nông sản chủ lực quy mô lớn gồm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng duy trì hoạt động hiệu quả

Tại xã Đức An, những năm gần đây, số xã viên, thành viên liên kết vào các chuỗi nông sản an toàn của các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng tăng. Theo ông Nguyễn Đình Công, thôn 9, gia đình ông hiện có 2 ha cà phê, 1 ha hồ tiêu. Sản lượng hằng năm khoảng 6 tấn cà phê, 4 tấn hồ tiêu. Sản xuất với diện tích lớn, những năm trước gia đình có sử dụng hóa chất để phòng trừ cỏ dại. Nhưng 5 năm nay, gia đình đã không còn sử dụng thuốc diệt cỏ vì nhận thức được những tác hại đối với môi trường đất, nước và chính sức khỏe bản thân và trên hết là nguy cơ tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm.

Ông Công tính toán, không dùng thuốc diệt cỏ thì tính ra chi phí nhân công, lao động của mình sẽ cao hơn. Bởi trung bình mỗi ha, mỗi năm phải cắt, xạc cỏ từ 3 lần trở lên, chi phí chừng 20 triệu đồng. Nhưng bù lại không dùng thuốc diệt cỏ, vườn hồ tiêu, cà phê của ông có được hệ sinh thái an toàn hơn, cây trồng khỏe, thảm thực vật bảo vệ đa dạng, đất đai tơi xốp. Hơn thế, cùng với áp dụng đồng bộ các biện pháp tổng hợp trong bón phân, canh tác nên nông sản của ông đạt chất lượng cao, đồng đều, giá bán cao hơn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức An, địa phương hiện có 3 chuỗi nông sản chủ lực quy mô lớn gồm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng duy trì hoạt động hiệu quả với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Điều đáng mừng là số xã viên, hộ dân tham gia vào các chuỗi này càng tăng đồng nghĩa với diện tích nông nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tăng, hiện đạt trên 500 ha như: cà phê, hồ tiêu.

Hay tại xã Nhân Cơ, diện tích chuỗi cà phê cũng tăng lên đáng kể. Xã hiện có 1.345 hộ dân tham gia sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn chứng nhận. Bà con tham gia liên kết sản xuất cà phê sạch do Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức với tổng diện tích thực hiện trên 1.400 ha, thông qua 2 công ty tư nhân đóng chân trên địa bàn xã. Diện tích này so với cùng kỳ năm ngoái tăng lên khoảng 50 ha.

Thực tế ở Đức An, Nhân Cơ chỉ là ví dụ cho sự gia tăng quy mô của các chuỗi nông sản của Lâm Đồng. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 266 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, gồm 255 chuỗi đang được duy trì và 11 chuỗi đang phát triển; dự kiến năm 2026 tiếp tục phát triển thêm 20 chuỗi mới. Các chuỗi cơ bản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Doanh nghiệp và hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò hạt nhân trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Rất nhiều hộ dân xã Nhân Cơ tham gia sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn chứng nhận.

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản của tỉnh được phát triển theo hướng liên kết đa tác nhân, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc, chứng nhận nông nghiệp tốt như: VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, 4C, UTZ được các bên đẩy mạnh, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: rau, hoa, cà phê, chè, sầu riêng, thanh long, thủy sản.

Song song với phát triển chuỗi cung ứng, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và các tiêu chuẩn tiên tiến khác nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.