Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 hiện cung ứng sản phẩm cho gần 50 doanh nghiệp, trong đó khoảng 95% là doanh nghiệp FDI.

Khẳng định năng lực cung ứng

Trên dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH Công nghệ GOLDYUE Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II), các linh kiện loa ô tô được chế tạo qua nhiều công đoạn, với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm hoàn chỉnh đòi hỏi sự đồng bộ của nhiều chi tiết, linh kiện và nguyên vật liệu có yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

Sản phẩm của Công ty hiện được xuất khẩu, phục vụ ngành công nghiệp lắp ráp ô tô tại các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ... Năm 2026, doanh thu dự ước gấp 3 lần năm trước. Cùng với đà mở rộng sản xuất, nhu cầu phát triển mạng lưới nhà cung ứng ngày càng tăng. Việc tìm kiếm đối tác ngay tại địa phương sẽ giúp Công ty chủ động nguồn cung, rút ngắn thời gian giao nhận và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Cheng Jian Chun, Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ GOLDYUE Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian tới, doanh nghiệp (DN) sẽ từng bước mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp địa phương, tăng cường sử dụng nguồn nguyên vật liệu trong tỉnh, hoàn thiện hệ thống chuỗi cung ứng và hướng tới hợp tác cùng có lợi”.

Nhu cầu của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ tại Thái Nguyên. Để nắm bắt cơ hội này, DN trong nước phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ, trình độ quản trị và chất lượng sản phẩm, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của các đối tác quốc tế.

Thực tế tại Công ty CP Phụ tùng Máy số 1 cho thấy, việc làm chủ công nghệ và duy trì chất lượng sản phẩm là điều kiện quan trọng để DN tham gia mạng lưới cung ứng của các hãng sản xuất lớn. Tại đây, từng chi tiết cơ khí được chế tạo với yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ bền và tính đồng nhất, phục vụ các nhà sản xuất ô tô, xe máy và ngành cơ khí tại nhiều quốc gia.

Với quy mô sản xuất khoảng 38 triệu linh kiện, thuộc hơn 20 nhóm sản phẩm, Công ty hiện cung ứng cho gần 50 DN, trong đó khoảng 95% là DN FDI. Sản phẩm của Công ty đã tham gia mạng lưới cung ứng tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Brazil...

Để có được vị trí trong chuỗi cung ứng của các hãng lớn, đơn vị đã từng bước đầu tư đồng bộ công nghệ chế tạo, hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng. Hoạt động cải tiến, tự động hóa được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và hạn chế sai số trong sản xuất. Công ty cũng xây dựng kế hoạch cải tiến, tự động hóa đến năm 2028, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Ông Vũ Duy Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Phụ tùng Máy số 1, cho biết: “Để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp, chúng tôi từng bước xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, đổi mới và cùng khách hàng phát triển sản phẩm. Công ty cũng luôn chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại và hướng tới sản xuất xanh. Đây là những yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho DN”.

Song song với việc nâng cao năng lực sản xuất của mình, Công ty cũng từng bước hoàn thiện mạng lưới nhà cung ứng. Các đối tác được yêu cầu nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế. Qua đó, những phương thức quản trị và tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến được lan tỏa tới các DN tham gia ở những công đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Công ty TNHH Thang máy – Cơ khí Tân Lập hiện có 5 loại linh kiện, chi tiết cơ khí đáp ứng tiêu chuẩn cung ứng cho nhiều hãng thang máy uy tín.

Cơ hội tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp cũng đang được nhiều DN tư nhân quy mô nhỏ tại Thái Nguyên chủ động nắm bắt. Một chiếc thang máy hoàn chỉnh được cấu thành từ hàng loạt linh kiện, chi tiết cơ khí và cụm thiết bị, đòi hỏi độ chính xác, tính đồng bộ và tiêu chuẩn an toàn cao.

Thay vì đầu tư dàn trải, Công ty TNHH Thang máy - Cơ khí Tân Lập (phường Tích Lương) lựa chọn hướng đi chuyên môn hóa, tập trung phát triển những sản phẩm phù hợp với thế mạnh chế tạo của đơn vị. Đến nay, DN đã có 5 linh kiện đáp ứng tiêu chuẩn cung ứng cho nhiều hãng có uy tín.

Với sản lượng khoảng 6.000 tấn sản phẩm, công ty dự kiến tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay và kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 40% trong năm 2027, trên cơ sở những đơn hàng đã được xác lập sớm. Theo ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy - Cơ khí Tân Lập, để tiếp tục tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp, DN đang xây dựng kế hoạch đầu tư thêm thiết bị, nâng cao tỷ trọng tự động hóa nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Việc chuyên môn hóa một số chi tiết trong hàng nghìn linh kiện cấu thành sản phẩm hoàn chỉnh cho thấy DN nhỏ vẫn có thể tạo dựng vị trí trong chuỗi cung ứng. Khi làm chủ công nghệ ở từng công đoạn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và duy trì chất lượng ổn định, DN sẽ có thêm cơ hội mở rộng danh mục sản phẩm, thị trường, đồng thời tích lũy nguồn lực để phát triển.

Khơi thông tiềm năng của doanh nghiệp nội địa

Với sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghiệp lớn, Thái Nguyên có lợi thế đáng kể về thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nhu cầu cung ứng từ các nhà máy FDI tạo điều kiện để DN trong nước mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dù vậy, mức độ tham gia của DN địa phương vào chuỗi cung ứng vẫn chưa tương xứng với quy mô phát triển của khu vực FDI.

Theo ngành Công Thương, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 150 DN tư nhân có khả năng cung ứng cho khu vực FDI, song số lượng thực tế tham gia chuỗi cung ứng mới chiếm khoảng 10%. Con số này cho thấy dư địa phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn còn rất lớn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác hiệu quả nhu cầu từ các nhà máy đang hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực của DN địa phương để đáp ứng yêu cầu cụ thể của thị trường.

Năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh dự ước tăng 22% so với năm 2025, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Đối với các tập đoàn công nghiệp lớn, việc lựa chọn nhà cung ứng được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện, từ năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm, giá thành đến khả năng bảo đảm tiến độ giao hàng. Những yêu cầu về quản trị, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải cũng ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáp ứng đồng thời các yêu cầu này là thách thức đối với nhiều DN nhỏ và vừa khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động đổi mới của DN, các hoạt động hỗ trợ cần tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, cải tiến quy trình sản xuất và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến.

Cùng với hỗ trợ nâng cao năng lực nội tại, hoạt động kết nối cung cầu cũng cần đi vào chiều sâu, gắn với danh mục sản phẩm, linh kiện cụ thể mà các đơn vị có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có nhu cầu. Khi nắm rõ yêu cầu kỹ thuật, quy mô đơn hàng và tiêu chuẩn của khách hàng, DN địa phương sẽ có cơ sở xác định hướng đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa khu vực FDI với DN trong nước; hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng.

Tỉnh cũng giao cho ngành tham mưu thành lập Hiệp hội DN sản xuất công nghiệp, qua đó tạo môi trường để các DN tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những phương thức quản trị và sản xuất tiên tiến. Đây cũng là điều kiện để DN địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp.

Năm 2027, Công ty TNHH Công nghệ GOLDYUE Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II) đặt mục tiêu doanh thu tăng gấp đôi so với năm 2026.

Trong định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, thu hút các dự án đầu tư mới cần gắn với khả năng hình thành mạng lưới cung ứng tại chỗ. Mức độ liên kết giữa khu vực FDI và trong nước càng chặt chẽ, cơ hội tiếp cận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và thị trường quốc tế của DN địa phương càng được mở rộng. Qua đó, hiệu ứng lan tỏa từ khu vực FDI sẽ được phát huy rõ nét hơn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh dự ước tăng 22% so với năm 2025, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tại các khu công nghiệp ước đạt 32,7 tỷ USD, tăng 12%.

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời mở ra cơ hội cho DN trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Cùng với đà tăng trưởng về quy mô, việc nâng cao giá trị sản xuất từ chính năng lực nội tại của DN ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua liên kết chuỗi cung ứng, các đơn vị có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tích lũy nguồn lực, làm chủ công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh. Sự lớn mạnh của khu vực DN trong nước, cùng hiệu ứng lan tỏa từ các tập đoàn FDI, sẽ tạo nền tảng để Thái Nguyên nâng cao giá trị công nghiệp, củng cố động lực tăng trưởng và phát triển bền vững.