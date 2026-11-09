Phát triển cây quýt bản địa gắn với giảm nghèo bền vững ở Sơn La

Tại phường Chiềng Cơi, mô hình cải tạo, phát triển cây quýt bản địa đang cho thấy hiệu quả trong khai thác lợi thế nông nghiệp địa phương, giúp người dân từng bước ổn định đời sống.

Quýt Chiềng Cơi là giống cây ăn quả được người dân địa phương trồng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều vườn cây già cỗi, năng suất thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Để khắc phục, giai đoạn 2021–2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Sơn La trước đây đã triển khai mô hình cải tạo, thâm canh quýt trên diện tích 2 ha tại bản Ngoại. Thông qua mô hình, người dân được hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, sử dụng phân hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây theo hướng an toàn. Việc hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao kỹ năng sản xuất giúp các hộ từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều hộ còn chủ động quảng bá, tiêu thụ quýt qua mạng xã hội, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại vườn, mở rộng cơ hội tăng thu nhập.

Nông dân Chiềng Cơi, Sơn La thu hoạch quýt để cung cấp cho thương lái

Năm 2025, phường Chiềng Cơi có gần 14 ha quýt bản địa, tập trung tại các bản Muông Yên, Hôm, Dầu, Hùn và Ngoại. Địa phương xác định phát triển cây quýt theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thay vì mở rộng diện tích, đồng thời khuyến khích sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu gắn với du lịch trải nghiệm. Trong năm 2026, công tác khuyến nông tại Sơn La tiếp tục chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân cải tạo vườn cây ăn quả, trong đó có cây quýt. Các hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở giúp người dân nâng cao kỹ năng canh tác, chủ động phòng trừ sâu bệnh, ứng phó với thời tiết bất lợi và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quýt bản địa Chiềng Cơi (Sơn La) ngày càng được nâng cao về năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thu nhập

Việc kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, phát huy lợi thế cây trồng bản địa với mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển dịch vụ trải nghiệm là hướng đi phù hợp với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững. Qua đó, người dân có thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, tăng khả năng tự tạo việc làm và hạn chế nguy cơ tái nghèo.