Ngày 19/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố (phường Bắc Giang), Hội Sinh vật cảnh thành phố phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức tọa đàm “Phát triển cây cảnh nghệ thuật nâng cao giá trị kinh tế sinh thái, kiến tạo không gian xanh trong diện mạo đô thị thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương”.

Các chuyên gia, nhà khoa học và nghệ nhân tham gia điều hành, trao đổi tại tọa đàm.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Ủy ban MTTQ thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân và hội viên sinh vật cảnh trong, ngoài thành phố.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, kiến tạo không gian xanh mang bản sắc văn hóa Kinh Bắc là nhiệm vụ quan trọng khi xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Phong trào sinh vật cảnh cần chuyển từ thú chơi tao nhã sang phát triển có tổ chức, bài bản, nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế sinh thái. Để làm được điều đó, cần tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, nghệ nhân, nhà vườn, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và nghệ nhân tập trung tham luận, thảo luận làm rõ nhiều vấn đề trọng tâm như: Vai trò của không gian xanh đối với chất lượng đô thị hiện đại; trách nhiệm bảo tồn cây cổ thụ gắn với di tích, lịch sử văn hóa; nghiên cứu tuyển chọn chủng loại cây đô thị phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo tác cây cảnh nghệ thuật và phát triển các công viên chuyên đề, không gian trải nghiệm văn hóa.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sinh vật cảnh.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với đề xuất nghiên cứu thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật cảnh thành phố Bắc Ninh, nhằm tạo đầu mối nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, bảo tồn cây bản địa và thúc đẩy kinh tế sinh thái phát triển chuyên nghiệp.

Kết thúc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, khoa học của các đại biểu. Những thông tin, kiến nghị tại tọa đàm là cơ sở quan trọng để Hội tổng hợp, tham mưu với thành phố và các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp thiết thực trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Được biết, trước đó, trong khuôn khổ hội nghị tọa đàm, ngày 18/11, Hội Sinh vật cảnh thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng cây cảnh cho các hội viên. Qua đó, giúp hội viên nâng cao tay nghề, phát triển kinh tế sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.