Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nam Bộ đã được đưa vào khai thác tháng 10-2026.

Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các hành lang kinh tế chiến lược để xác lập vai trò của Đồng Nai trong mạng lưới sản xuất, logistics, chuỗi giá trị khu vực, quốc gia và quốc tế.

Những hành lang kinh tế chiến lược mới

Nghị quyết số 16-NQ/TW (ngày 21-7-2026) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với thành phố trong công tác quy hoạch là hình thành và phát triển các hành lang kinh tế chiến lược mới.

Theo đó, các hành lang chủ đạo phát triển gồm có: hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An, gắn với kinh tế hàng không, cảng biển, logistics và dịch vụ hiện đại; hành lang Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng và dịch vụ; hành lang Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư - Campuchia - ASEAN lục địa, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics xuyên biên giới và công nghiệp phụ trợ; hành lang Long Thành - Lâm Đồng - duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kết nối hàng không, cảng biển, cao nguyên và duyên hải.

Nghị quyết số 27 đặt ra một trong những yêu cầu đối với các địa phương trong vùng Ðông Nam Bộ là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển mạnh hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng thương mại quốc tế. Tập trung phát triển và nâng cấp các cảng hàng không quốc nội và quốc tế trong vùng, nhất là phát triển Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành như một động lực chiến lược dẫn dắt phát triển vùng và quốc gia.

Theo Sở Tài chính, với những hành lang kinh tế chiến lược mới, thành phố Đồng Nai sẽ phát huy thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế hàng không, logistics và các trung tâm trung chuyển. Trong khi đó, khu vực Cảng biển Cái Mép - Thị Vải sẽ phát huy vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển quốc tế. Các địa phương trong vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu, nông sản, năng lượng, sản phẩm công nghiệp và kết nối với các thị trường khu vực. Qua đó, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu, chế biến, lưu kho, vận tải, thông quan đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Hình thành không gian kinh tế thống nhất

Việc ưu tiên phát triển các hành lang kinh tế chiến lược mới không chỉ đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói riêng mà còn tạo động lực phát triển cho vùng Đông Nam Bộ nói chung. Theo PGS.TS Trần Quang Phú, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai được định vị là cực tăng trưởng mới, trung tâm kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, với mô hình “thành phố sân bay” là trụ cột phát triển quan trọng. “Với vị trí tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh và Campuchia, Đồng Nai có lợi thế đặc biệt trong việc phát triển hạ tầng giao thông liên vùng” - PGS.TS Trần Quang Phú chia sẻ quan điểm.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trục kết nối vùng Đông Nam Bộ

Trên thực tế, thời gian qua, Đồng Nai cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các địa phương triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng. Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà, hiện thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu kết nối Thành phố Hồ Chí Minh như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2.

Trên cơ sở Nghị quyết số 27-NQ/TW (Nghị quyết số 27), ngày 28-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, thành phố xác định việc chuyển mạnh từ tư duy phát triển riêng lẻ, cục bộ địa giới hành chính sang tư duy phát triển theo không gian kinh tế mở, liên kết đa ngành, đa lĩnh vực và đa phương thức. Từ đó, hướng đến hình thành một không gian kinh tế thống nhất. Trong đó, các địa phương trong vùng không cạnh tranh bằng việc phát triển trùng lặp các ngành, lĩnh vực mà cùng phân công, bổ trợ và khai thác tốt nhất lợi thế của mình.