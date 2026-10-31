Phát triển Bệnh viện tim Hà Nội chuyên sâu, hiện đại và nhân văn

Đồng chí Trần Đức Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: Quang Hùng)

Ngày 31/10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch cho Nhân dân.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, năm 2001, Bệnh viện Tim Hà Nội được thành lập mang theo sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tim mạch cho nhân dân Thủ đô và cả nước. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, bệnh viện đã không ngừng phát triển từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, xây dựng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu, tuyến cuối trong lĩnh vực tim mạch theo phân công của Bộ Y tế, có uy tín trong hệ thống y tế Việt Nam và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực.

Đồng chí Trần Đức Thắng và đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: Quang Hùng)

Đến nay, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật tim mạch phức tạp, từ phẫu thuật tim bẩm sinh, bệnh lý van tim, bệnh động mạch chủ, mạch vành, đến các phẫu thuật tim ít xâm lấn và nội soi toàn bộ. Bệnh viện đã trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật tim nội soi lớn của châu Á, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của thầy thuốc Việt Nam trong phẫu thuật tim mạch hiện đại.

Nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp cũng được ứng dụng mạnh mẽ, hàng chục nghìn người bệnh được can thiệp tim mạch, điều trị các bệnh lý mạch vành, rối loạn nhịp tim, và nhiều tổn thương phức tạp khác.

Không chỉ chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc và quản lý người bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2024 Bệnh viện đã được Hội Tim mạch Hoa Kỳ trao Giải Vàng về quản lý và điều trị suy tim.

đồng chí Trần Đức Thăng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng chúc mừng những kết quả Bệnh viện Tim Hà Nội đạt được trong hành trình 25 năm xây dựng và phát triển; đồng thời biểu dương những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ngành Y tế Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới, phát triển toàn diện. Hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh từng bước được đầu tư, nâng cấp; nhiều công trình y tế mới được xây dựng và đưa vào sử dụng; trang thiết bị hiện đại được bổ sung; nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh được triển khai. Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng làm chủ các thành tựu y học hiện đại của đội ngũ thầy thuốc Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và y tế của cả nước. Xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững không thể thiếu một hệ thống y tế tiên tiến, có năng lực chuyên môn cao, quản trị hiệu quả và giàu tính nhân văn. Do đó cần hướng tới một nền y tế không chỉ chữa bệnh giỏi hơn, mà còn chủ động phòng bệnh tốt hơn; không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; không chỉ phát triển những trung tâm chuyên sâu, mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn hệ thống.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho đại diện các đơn vị thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: Quang Hùng)

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị ngành Y tế Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện và hiệu quả sử dụng các nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, chẩn đoán và điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Tập trung phát triển mạnh các chuyên ngành mũi nhọn, làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Bệnh viện cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện chuyên môn để từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tim, kỹ thuật Hybrid và các phương pháp điều trị hiện đại khác theo lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức, có khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế. Mỗi thầy thuốc phải luôn lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; kiên quyết xây dựng môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, tận tâm, công bằng và nhân văn.

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các bệnh viện, cơ sở đào tạo và nghiên cứu; nâng cao năng lực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công bố các công trình khoa học có giá trị, từng bước đưa Hà Nội trở thành một địa chỉ uy tín về khám chữa bệnh chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào định hướng phát triển du lịch y tế của Thủ đô.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Tim Hà Nội nói riêng phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại và nhân văn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nhân dịp này, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên đột phá trong tim mạch học”. Hội nghị là diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật những tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tim mạch, đồng thời thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế.