Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tuần lễ y khoa châu Á mở rộng. (Ảnh: TRÍ MINH)

Chương trình thu hút hơn 450 nhà quản lý, chuyên gia và nhân viên y tế đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Singapore và Malaysia, tập trung trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, quản trị bệnh viện và ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dữ liệu lớn và công nghệ số mang lại nhiều cơ hội nâng cao chất lượng điều trị.

Tuy nhiên, việc chuẩn hóa, liên kết, chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, chính xác, có kiểm chứng vẫn là thách thức chung của các cơ sở y tế. Mỗi bệnh viện cần xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, lấy hiệu quả điều trị và lợi ích của người bệnh làm mục tiêu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: TRÍ MINH)

Từ kinh nghiệm phát triển bệnh án điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo tại Bệnh viện Trung Sơn, các chuyên gia nhấn mạnh chất lượng dữ liệu là yếu tố có tính quyết định đối với hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực hành lâm sàng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung Sơn đã khai thác hơn 126 triệu bản ghi dữ liệu từ các thiết bị theo dõi tại giường bệnh để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo sớm và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh dự chương trình. (Ảnh: TRÍ MINH)

Tại Singapore, công nghệ số được ứng dụng trong hỗ trợ nội soi, phòng ngừa té ngã cho người bệnh và điều phối nhân lực điều dưỡng. Việc kết nối các hệ thống thông tin cũng hỗ trợ hoạt động hội chẩn từ xa, điều phối dịch vụ khám, chữa bệnh cho người bệnh đến từ nhiều quốc gia.

Đông đảo đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế dự chương trình. (Ảnh: TRÍ MINH)

Trong khi đó, Trung tâm y khoa Đại học Malaya (Malaysia) chú trọng phát triển mô hình điều trị ảo và xây dựng cơ chế quản lý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bệnh viện. Vấn đề được các chuyên gia quan tâm là lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu chuyên môn, khả năng đầu tư và hiệu quả sử dụng tại từng cơ sở y tế.

Bên cạnh những ứng dụng trong quản lý và điều trị, việc chuẩn hóa dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học cũng được đặt ra tại hội nghị. Các chuyên gia Việt Nam giới thiệu sáng kiến xây dựng mô hình dữ liệu chung, hướng đến khả năng kết nối, khai thác dữ liệu giữa các cơ sở y tế trong nghiên cứu quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Shi Ying Hong, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phúc Đán cho biết, từ khi được khởi xướng năm 2018, Tuần lễ y khoa châu Á đã trải qua chín lần tổ chức, từng bước phát triển từ diễn đàn trao đổi học thuật thành cơ chế hợp tác giữa các cơ sở y tế trong khu vực. Chương trình tại Việt Nam là kết quả của quá trình trao đổi giữa lãnh đạo hai bệnh viện từ tháng 5/2026.

Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Bệnh viện Trung Sơn. (Ảnh: TRÍ MINH)

Kinh nghiệm từ các bệnh viện trong khu vực đặt ra một vấn đề cần được quan tâm trong quá trình chuyển đổi số đó là đầu tư công nghệ phải xuất phát từ những khó khăn thực tế trong quản lý và điều trị. Hiệu quả của bệnh viện thông minh cần được đánh giá bằng khả năng hỗ trợ nhân viên y tế trong công việc hằng ngày, mức độ an toàn và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tuần lễ y khoa châu Á mở rộng 2026 tạo thêm cơ hội để Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh củng cố quan hệ với các đối tác trong khu vực, chuyển hóa những kinh nghiệm quốc tế thành giải pháp phù hợp với thực tiễn, từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện đại học thông minh.