Phát triển Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 hướng tới hình mẫu của khu vực

Ngày 17-10, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khai trương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự buổi lễ.

Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, gồm 17 khoa, 11 bộ phận và 2.731 danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Từ ngày 4-8, cơ sở bắt đầu tiếp nhận người bệnh, ghi nhận trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì 150 giường điều trị nội trú, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm; tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và 5-10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2. Ảnh: THANH HƯƠNG

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 71 năm xây dựng và phát triển. Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở theo nguyên tắc “hai cơ sở - một đội ngũ - một chuẩn mực chuyên môn”. Bệnh viện cũng cần tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên khoa đầu ngành, chú trọng phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao như y học bào thai, đông lạnh mô buồng trứng để bảo tồn chức năng sinh sản, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, chăm sóc và điều trị sơ sinh, điều trị thai kỳ nguy cơ cao và ung thư phụ khoa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bế em bé sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Hà Nội. Ảnh: THANH HƯƠNG

Bệnh viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Theo Phó Thủ tướng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh không chỉ bảo vệ sự sống từ những ngày đầu đời mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và các thế hệ tương lai.

Để cơ sở 2 hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hướng tới xây dựng cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả. TP Hà Nội phối hợp hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối và các dịch vụ thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh, đồng thời góp phần phát triển hệ thống y tế của Thủ đô và khu vực.