Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh ĐỖ TUẤN)

Với đặc tính bám rễ sâu, sinh trưởng mạnh trên đất dốc, cây sơn ta đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hệ số sử dụng đất, giảm thiểu xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái đồi gò. Đặc biệt, việc thu hoạch mủ diễn ra theo chu kỳ ngắn, tạo ra thu nhập ổn định cho người nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhất là cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng trung du, miền núi.

Cây sơn ta là cây trồng truyền thống gắn với sinh kế của người dân vùng trung du, miền núi phía bắc; sản phẩm nhựa sơn là nguyên liệu có giá trị phục vụ làm sơn mài, thủ công mỹ nghệ và một số lĩnh vực sản xuất khác.

Tiến sĩ Lại Thanh Hải, Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) cho biết: “Sơn ta được đánh giá là loài cây đem lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích thuộc nhóm cao nhất trong các loài cây công nghiệp và cây lâm nghiệp tại miền núi phía bắc. Nhựa sơn ta là sản phẩm chính có giá trị thương mại cao, khi thu hoạch có thể được bán thô hoặc chế biến tạo thành sơn chín, gia tăng giá trị thương mại lên nhiều lần”.

Trong giai đoạn kinh doanh, trung bình năng suất sơn ta đạt từ 500kg đến 1.000kg mủ thô/ha/năm. Tại các thời điểm thị trường thuận lợi, giá mủ sơn thô biến động từ 350.000 đồng/kg đến 500.000 đồng/kg. Doanh thu từ 1ha có thể đạt từ 200 triệu đến 400 triệu đồng/năm, vượt các cây lâm nghiệp truyền thống như keo, bạch đàn. Ở những vùng thâm canh cao, tổng doanh thu trong cả chu kỳ khai thác có thể đạt 1,5 đến 2 tỷ đồng/ha.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Tuyển Phương, Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia): “Sản xuất cây sơn ta vẫn còn nhiều khó khăn do chất lượng giống và mức độ đồng đều của vườn cây chưa cao ở một số vùng sản xuất theo tập quán. Việc sử dụng cây giống từ hạt có thể dẫn tới phân ly về đặc tính sinh trưởng và năng suất, trong khi giống ghép từ nguồn vật liệu được tuyển chọn chưa được áp dụng rộng rãi. Hơn nữa, các khâu quản lý đất, bón phân, chăm sóc vườn và khai thác nhựa chưa đồng bộ; một số vùng đất có độ chua cao, hàm lượng mùn và dinh dưỡng thấp; kỹ thuật khai thác và bảo quản nhựa theo kinh nghiệm có thể làm cho năng suất, chất lượng nguyên liệu không ổn định giữa các hộ và lô sản phẩm”.

Mặt khác, sản xuất phân tán ở quy mô nông hộ, năng lực tổ chức và ghi chép sản xuất còn hạn chế; mối liên kết giữa hộ trồng sơn ta với tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và cơ sở sử dụng nhựa chưa thực sự bền chặt. Đầu ra chủ yếu qua khâu trung gian ở một số vùng khiến người sản xuất khó chủ động kế hoạch và tiếp cận trực tiếp yêu cầu chất lượng của thị trường.

Cùng với đó, việc thu thập thông tin thị trường, xác định tiêu chí phân loại nhựa và truy xuất nguồn gốc còn là những khâu cần củng cố. Việc mở rộng diện tích khi thiếu thông tin về năng lực hấp thụ của thị trường có thể dẫn đến mất cân đối cung-cầu, ảnh hưởng thu nhập của người trồng sơn.

Để giải quyết những tồn tại, nhằm đưa cây sơn ta trở thành cây hàng hóa chủ lực, khôi phục và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, tại tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng thời gian tới cần củng cố, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tại vùng nguyên liệu tập trung để thống nhất quy trình kỹ thuật, giảm chi phí vật tư đầu vào và đồng bộ chất lượng đầu ra; thúc đẩy ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp, cơ sở chế biến theo chuỗi khép kín; đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường giao thông nội vùng, đường lâm nghiệp tại các vùng quy hoạch trồng sơn tập trung để giảm chi phí vận chuyển vật tư và sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần chuyển đổi việc sử dụng giống từ hạt sang giống ghép dòng thuần; xây dựng các vườn giống gốc để chủ động nguồn cành ghép; áp dụng mô hình thâm canh tổng hợp quy trình canh tác VietGAP/GlobalGAP, giảm thiểu phân bón hóa học, tăng cường phân bón vi sinh, tưới nước tiết kiệm mùa khô, tỉa cành tạo tán chuẩn để kéo dài chu kỳ khai thác và tăng chất lượng mủ… Tăng cường thông tin thị trường và ứng dụng chuyển đổi số cập nhật kịp thời thông tin về nhu cầu, giá cả và tiêu chuẩn thu mua để người dân chủ động kế hoạch sản xuất, thu hoạch. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số quản lý diện tích, sản lượng, chất lượng và nguồn gốc vùng trồng; khuyến khích hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối giao thương nhằm giảm khâu trung gian, minh bạch hóa giao dịch và mở rộng thị trường tiêu thụ…