Phép thử an toàn thực phẩm

Bao bì giấy, vật liệu có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm có khả năng tái chế đang trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp thực phẩm trong quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, một vật liệu được đánh giá thân thiện với môi trường chưa đồng nghĩa với việc đáp ứng yêu cầu an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Khác biệt nằm ở mục tiêu đánh giá, khả năng tái chế, phân hủy hoặc giảm sử dụng nguyên liệu nhựa chủ yếu liên quan đến tác động môi trường. Trong khi đó, an toàn thực phẩm đòi hỏi kiểm soát thành phần hóa học, các chất có khả năng thôi nhiễm và mức độ tương thích của vật liệu với thực phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế.

Công nhân đóng gói tôm tại nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: VASEP.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Lập - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhấn mạnh, bao bì giữ vai trò quan trọng trong bảo quản, vận chuyển và kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Ông lưu ý nguy cơ thôi nhiễm từ vật liệu bao bì cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát bằng phương pháp khoa học, căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kết quả kiểm nghiệm. Quá trình đánh giá phải xem xét loại vật liệu, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và mức độ tương thích với từng loại thực phẩm.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cụ thể đối với doanh nghiệp khi thay đổi bao bì. Một loại vật liệu có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện nhất định nhưng chưa đủ căn cứ để sử dụng cho mọi sản phẩm hoặc ở mọi nhiệt độ. Chẳng hạn, bao bì dùng cho đồ uống nóng cần được đánh giá trong điều kiện nhiệt độ tương ứng. Vật liệu chứa thực phẩm có tính axit hoặc nhiều dầu mỡ cũng phải được xem xét theo đặc tính sản phẩm. Kết quả thử nghiệm ở điều kiện này không đương nhiên chứng minh tính an toàn ở điều kiện khác.

Nguy cơ còn phát sinh từ những thành phần không được chủ động bổ sung vào vật liệu. Theo TS. Trần Huy Hiếu - Trung tâm Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, an toàn bao bì còn liên quan đến tạp chất, thành phần tồn dư trong quá trình sản xuất và các sản phẩm phân hủy có khả năng phát sinh hoặc thôi nhiễm trong quá trình sử dụng.

Chuyên gia phân tích, một số kim loại có thể tồn tại dưới dạng tạp chất hoặc bắt nguồn từ chất xúc tác, phụ gia và chất ổn định được sử dụng trong sản xuất vật liệu. Trong đó, chì và cadmi thuộc nhóm chất được kiểm soát trong các quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam đối với một số vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đối với vật liệu nhựa, quá trình sản xuất polymer có thể để lại một phần monomer hoặc nguyên liệu ban đầu chưa phản ứng hết. Dưới những điều kiện nhất định, các chất tồn dư có khả năng thôi nhiễm vào thực phẩm.

Những nguy cơ này đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ thành phần vật liệu, công nghệ gia công và điều kiện sử dụng. Ngay cả bao bì có nguồn gốc sinh học cũng cần được đánh giá về an toàn hóa học, đặc biệt đối với các chất sử dụng trong xử lý bề mặt và hoàn thiện sản phẩm.

Đối với ngành công nghiệp thực phẩm, kiểm soát an toàn bao bì phải bắt đầu từ khâu lựa chọn nhà cung cấp. Doanh nghiệp cần có hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm nghiệm thôi nhiễm và căn cứ chứng minh vật liệu đáp ứng điều kiện tiếp xúc với từng loại thực phẩm. Những yêu cầu này càng cần được chú trọng khi sử dụng bao bì nhiều lớp, vật liệu kết hợp hoặc thay đổi công nghệ đóng gói.

Bao bì đáp ứng tiêu chí môi trường nhưng thiếu căn cứ chứng minh an toàn tiếp xúc thực phẩm vẫn tiềm ẩn rủi ro đối với chất lượng hàng hóa và uy tín doanh nghiệp. Chứng nhận về khả năng tái chế hoặc phân hủy sinh học không thể thay thế yêu cầu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Kiểm soát an toàn từ vật liệu đến chuỗi sản xuất

Chuyển đổi bao bì thực phẩm đặt ra bài toán kết hợp giữa phát triển công nghiệp, an toàn sản phẩm và trách nhiệm môi trường. Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong khi kiểm soát chi phí đầu tư, đổi mới thiết bị và duy trì khả năng cạnh tranh.

Theo ông Lê Văn Giang - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, phát triển bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới có ý nghĩa trực tiếp đối với sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cần gắn với đổi mới công nghệ, giảm tác động môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp thực phẩm.

Phát triển bao bì xanh gắn trực tiếp với nhiệm vụ nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp thực phẩm và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo Quyết định số 2234/QĐ-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, Cục Công nghiệp thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước đối với công nghiệp thực phẩm, giấy, nhựa, thủy tinh và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, có nhiệm vụ hướng dẫn phân tích nguy cơ, giám sát và kiểm tra an toàn thực phẩm trong các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và đối với vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

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Từ yêu cầu này, phát triển bao bì xanh cần gắn việc nâng cao năng lực sản xuất vật liệu, thiết bị đóng gói trong nước với kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Các ngành bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật và bánh kẹo phải lựa chọn vật liệu phù hợp với đặc tính sản phẩm, điều kiện bảo quản và công nghệ sản xuất.

Tuy nhiên, chuyển đổi sang vật liệu mới có thể phát sinh chi phí đầu tư thiết bị, điều chỉnh dây chuyền và kiểm nghiệm an toàn. Doanh nghiệp cần tính toán hiệu quả trên toàn bộ vòng đời bao bì, từ nguyên liệu, sản xuất, bảo quản đến thu gom và tái chế. Đây là yêu cầu để chuyển đổi xanh mang lại hiệu quả kinh tế thực chất, bảo đảm chất lượng thực phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.

Trách nhiệm môi trường đối với bao bì được cụ thể hóa tại Nghị định số 110/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Theo đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định, đồng thời bảo đảm các yêu cầu an toàn đối với vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Sức ép chuyển đổi còn đến từ thị trường xuất khẩu. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, quy định mới của Liên minh châu Âu về bao bì và rác thải bao bì bắt đầu áp dụng từ ngày 12/8/2026, với lộ trình thực hiện các yêu cầu về thiết kế, khả năng tái chế và kiểm soát hóa chất. Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm phải đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và yêu cầu đối với bao bì tại thị trường nhập khẩu.

Ở trong nước, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang nghiên cứu cơ chế tự công bố tiêu chuẩn đối với vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, kết hợp tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu giám sát. Theo định hướng này, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chất lượng nguyên liệu, lưu trữ hồ sơ kiểm nghiệm và bảo đảm an toàn đối với bao bì sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phát triển công nghiệp bao bì cần gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu vật liệu mới, làm chủ công nghệ sản xuất và chất lượng kiểm nghiệm. Liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất bao bì, cơ sở chế biến thực phẩm, viện nghiên cứu và đơn vị kiểm nghiệm cần tập trung phát triển những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, tiêu chí môi trường và điều kiện kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

Hiệu quả chuyển đổi xanh phải được đánh giá bằng chất lượng vật liệu, khả năng tương thích với công nghệ chế biến và chi phí trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Năng lực cạnh tranh của công nghiệp bao bì Việt Nam phụ thuộc vào khả năng tạo ra những sản phẩm an toàn, có giá trị gia tăng và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.