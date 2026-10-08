Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phát biểu khai mạc hội thảo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cho biết, đối với Hải Phòng, phát triển AI cần gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, năng lực cạnh tranh của cảng biển, logistics và công nghiệp. Đây là những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ, vì vậy, khả năng kết nối, phân tích dữ liệu giữa các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng dự báo và điều hành.

Thành phố đã từng bước hình thành các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Điều hành thông minh. Những nền tảng này cần tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ các nhu cầu khai thác cụ thể. Trong đó, vấn đề cần tập trung giải quyết là chất lượng dữ liệu, khả năng cập nhật và kết nối giữa các nguồn, trách nhiệm quản lý, điều kiện chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu phục vụ AI phải phù hợp với bài toán cần giải quyết, có nguồn gốc rõ ràng, đủ chất lượng và được khai thác đúng phạm vi cho phép. Mỗi ứng dụng AI cần có mục tiêu cụ thể, được tích hợp vào quy trình nghiệp vụ và đánh giá bằng hiệu quả thực tế. Đây là yêu cầu xuyên suốt khi lựa chọn nhiệm vụ và tổ chức triển khai.

Hội thảo tập trung làm rõ cách thức chuẩn bị dữ liệu và đưa giải pháp vào thực tiễn. Các tham luận đề cập đến quản trị, xác thực dữ liệu; thiết lập gói dữ liệu thí điểm AI; khai thác dữ liệu thời gian thực cho đô thị cảng; cơ chế đặt hàng, thí điểm và nhân rộng sản phẩm AI Make in Viet Nam; mở rộng trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản trị đô thị thông minh.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo Việt Nam trình bày tham luận “Từ nhu cầu thực tiễn của Hải Phòng đến các sản phẩm AI Make in Việt Nam: Đặt hàng, thí điểm và nhân rộng theo hiệu quả”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo Việt Nam cho rằng, Hải Phòng cần xác lập các bài toán AI và bắt đầu với bài toán ưu tiên là những “điểm nghẽn” cần giải quyết của thành phố như: cảng biển, logistics, du lịch, quản lý công nghiệp, dịch vụ công… Thành phố xây dựng các chương trình và cơ chế đặt hàng công nghệ, sản phẩm AI cho nhà trường/nhà khoa học và doanh nghiệp theo hướng kết hợp hai bên; Ưu tiên tài trợ những sản phẩm, công nghệ có thể khai nhanh, đo lường rõ và có khả năng nhân rộng. Về dài hạn, cần đầu tư hạ tầng dùng chung; xây dựng sàn giao dịch kết nối liên quan đến sản phẩm và công nghệ AI; đầu tư đào tạo xây dựng đội ngũ làm AI và kết nối nguồn nhân lực AI toàn quốc; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

ThS. Phạm Vũ Ban, Nhà nghiên cứu, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận “AI cho đô thị cảng: Khai thác dữ liệu thời gian thực để tối ưu cảng biển, logistics, công nghiệp và giao thông Hải Phòng”.

Theo Thạc sĩ Phạm Vũ Ban, Nhà nghiên cứu, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, với Hải Phòng, bài toán AI cho đô thị cảng có thể được nhìn nhận như một bước phát triển tiếp theo của quá trình chuyển đổi số: từ chuyển đổi số và hạ tầng số đến dữ liệu dùng chung, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, dự báo, tối ưu hóa và điều hành thông minh. Việc triển khai AI cho đô thị cảng cần được thực hiện theo lộ trình từng bước, lấy mức độ sẵn sàng của dữ liệu, bài toán nghiệp vụ và khả năng tạo ra giá trị thực tế làm cơ sở lựa chọn. Thay vì triển khai đồng loạt một hệ thống AI quy mô lớn, có thể tiếp cận theo ba giai đoạn: kết nối dữ liệu và hình thành năng lực quan sát, phát triển năng lực dự báo, sau đó tiến tới mô phỏng và tối ưu hóa. Xuyên suốt quá trình này cần duy trì cơ chế kết nối chuyên gia, thử nghiệm công nghệ và chuyển giao các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng. Qua đó, Hải Phòng có thể từng bước hình thành năng lực nhận biết sớm điểm nghẽn, dự báo tác động và chủ động điều phối các nguồn lực của toàn bộ hệ sinh thái cảng - logistics - công nghiệp - giao thông - đô thị.

TS. Nguyễn Hữu Tuân, Phó Trưởng phòng Đào tạo – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam công bố bài toán 2: Ứng dụng AI của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Từ chia sẻ thực tiễn ứng dụng AI tại Đại học Hải Phòng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tuân (Đại học Hàng hải Việt Nam) đưa ra 5 đề xuất: Xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thiết lập khung chia sẻ Dữ liệu dùng chung, thúc đẩy mô hình hợp tác “Ba Nhà”, bố trí ngân sách và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn ứng dụng AI.

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả cũng chia sẻ các mô hình dữ liệu trên thế giới, công bố các bài toán cho Hải Phòng và trao đổi chuyên sâu để tìm giải pháp và phương án triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.