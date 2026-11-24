Ưu tiên phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Chương trình xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong đó, vùng sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm nông nghiệp xanh, hữu cơ, kinh tế rừng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và khai thác, chế biến sâu khoáng sản.

Về hạ tầng, Chương trình ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và công trình giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics và các đô thị lớn.

Đáng chú ý, Phú Thọ và Thái Nguyên được xác định là khu vực động lực, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng. Các ngành được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ số.

Chương trình cũng xác định 7 hành lang kinh tế quan trọng, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về phát triển đô thị xanh, bền vững, thông minh; nâng cấp hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được đặt ra. Việc phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.