Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Đối tượng bị xử phạt bao gồm cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Đáng chú ý, khái niệm tổ chức trong nghị định còn bao gồm cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật.

Phạt tới 200 triệu đồng với hành vi trục lợi chính sách ưu đãi công nghệ số.

Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 100 triệu đồng, trong khi tổ chức có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức đối với cùng một hành vi.

Cản trở hoạt động công nghiệp công nghệ số bị phạt tới 140 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số.

Đối với các hành vi bị cấm trong lĩnh vực này, mức phạt từ 90 triệu đồng đến 140 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức có hành vi cố ý cản trở trái pháp luật hoạt động hợp pháp trong công nghiệp công nghệ số hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp.

Các hành vi vi phạm bao gồm cản trở việc nghiên cứu, phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, kiểm thử và đóng gói sản phẩm phần cứng; cản trở hoạt động nghiên cứu, phát triển, phân tích, sáng tạo, thiết kế, lập trình, thử nghiệm và đóng gói sản phẩm phần mềm, nội dung số.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi cố ý cản trở trái pháp luật các hoạt động tư vấn, thiết kế, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, tân trang, xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp sản phẩm công nghệ số dưới dạng dịch vụ và các dịch vụ công nghệ số khác.

Ngoài ra, tổ chức có hành vi cố ý hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị cấm thông qua việc cung cấp, chuyển giao, phân phối, cho thuê hoặc cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số cũng bị xử phạt trong khung này.

Sử dụng công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm có thể bị phạt 170 triệu đồng

Đối với hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số, mức phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng được áp dụng, trừ trường hợp thuộc diện xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác.

Đáng chú ý, hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi ích công cộng có thể bị phạt từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Khung phạt này cũng áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xâm phạm đạo đức xã hội, sức khỏe và tính mạng con người.

Gian dối hồ sơ hưởng ưu đãi có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 401/2026/NĐ-CP là quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số và cung cấp dịch vụ công nghệ số.

Cụ thể, tổ chức cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối trong hồ sơ để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm có quy mô đầu tư lớn và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô đầu tư lớn có thể bị phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Quy định này áp dụng đối với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc gian dối trong hồ sơ nhằm hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi cũng bị xử phạt từ 90 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Mức phạt này áp dụng đối với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định pháp luật hoặc nhận hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách địa phương, Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.

Nghị định số 401/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2026.