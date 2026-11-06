Phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Cá nhân bị phạt tối đa 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: Cảnh cáo; phạt tiền.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Trục xuất đối với cá nhân là người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo, cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác; kết nối, chia sẻ dữ liệu đầy đủ, chính xác và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

Buộc thu hồi, gỡ bỏ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật…

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 100 triệu đồng và đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 200 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong công nghiệp công nghệ số

Về vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong công nghiệp công nghệ số, Nghị định quy định: 1. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trong công nghiệp công nghệ số sau đây:

a) Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói sản phẩm phần cứng và các công việc khác để sản xuất sản phẩm phần cứng theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;

b) Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện nghiên cứu và phát triển, phân tích, sáng tạo, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói sản phẩm phần mềm, nội dung số và các công việc khác để sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung số theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;

c) Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện tư vấn, thiết kế, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, tân trang, xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp sản phẩm công nghệ số dưới dạng dịch vụ và các dịch vụ công nghệ số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;

d) Cố ý hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị cấm trong công nghiệp công nghệ số thông qua việc cung cấp, chuyển giao, phân phối, cho thuê hoặc cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

2. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và không thuộc trường hợp xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác.

3. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để thực hiện hành vi xâm phạm đến:

a) Lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi ích công cộng;

b) Quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

c) Đạo đức xã hội, sức khỏe, tính mạng của con người.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với cá nhân là người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi, gỡ bỏ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2026.