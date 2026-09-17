Phạt tới 10 triệu đồng với hành vi bán thuốc lá điện tử cho học sinh

Nghị quyết 173 và mức phạt răn đe đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Trước những biến tướng nguy hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng xâm nhập vào môi trường học đường, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 chính thức cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm này. Đây được xem là "khung xương" pháp lý vững chắc, tạo hành lang bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Đi liền với quy định cấm là các mức xử phạt hành chính mang tính răn đe nghiêm khắc. Theo các quy định pháp luật hiện hành và đề xuất xử phạt liên quan, cá nhân có hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đặc biệt, đối với các hành vi chứa chấp, không ngăn chặn người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền quản lý, hoặc các hàng quán cố tình kinh doanh, tuồn thuốc lá điện tử cho học sinh quanh khu vực trường học, mức phạt tiền lên tới 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, kèm theo các biện pháp xử lý bổ sung nghiêm khắc như tước giấy phép kinh doanh.

Những chế tài cụ thể của Nghị quyết 173 không chỉ tạo áp lực răn đe đối với các đối tượng vi phạm, mà còn là "điểm tựa" pháp lý quan trọng để các nhà trường và phụ huynh kiên quyết đẩy lùi hiểm họa thuốc lá thế hệ mới khỏi cổng trường.

Nghị quyết 173 đang trở thành "điểm tựa" pháp lý quan trọng để các nhà trường và phụ huynh kiên quyết đẩy lùi hiểm họa thuốc lá thế hệ mới khỏi cổng trường.

Thầy và trò THCS Chương Dương đồng tình ủng hộ Nghị quyết 173

Nhận thức rõ tầm quan trọng của pháp luật cũng như nguy cơ từ thuốc lá điện tử, công tác phòng chống thuốc lá thế hệ mới tại Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tuyệt đối từ cả đội ngũ giáo viên lẫn học sinh.

Nhìn ở góc độ quản lý giáo dục, cô Nguyễn Thị Vân Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của nhà trường trong việc cụ thể hóa quy định pháp luật vào môi trường học đường: "Trong nhiều năm nay, nhà trường đã phối hợp với nhiều tổ chức xã hội cũng như lực lượng công an để tuyên truyền cho các con về tác hại của thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới gây hại như thế nào. Đặc biệt, khi họp phụ huynh chung toàn trường, Ban Giám hiệu bao giờ cũng đưa ra cam kết và thỏa thuận rõ ràng với phụ huynh: nếu các con sử dụng, tàng trữ, mua bán các sản phẩm liên quan đến thuốc lá mới và thuốc lá điện tử thì lập tức phải nhận một hình thức kỷ luật cá nhân nghiêm khắc. Tất cả các phụ huynh đều đồng lòng và ủng hộ tuyệt đối với quy định đó."

Cô Vân Hồng cho biết thêm, hàng năm, ngay vào ngày đầu tiên sau lễ khai giảng, nhà trường đều tổ chức lễ ký kết cam kết giữa Ban Giám hiệu, lực lượng Công an và đại diện cha mẹ học sinh. Nội dung tập trung vào việc tuân thủ quy định pháp luật và nội quy nhà trường, trong đó nhấn mạnh việc không sử dụng, tàng trữ, mua bán, trao đổi các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Vào Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm, trường còn đổi mới phương thức tuyên truyền bằng cách tổ chức cho học sinh diễn tiểu phẩm, thi vẽ tranh pano, tranh biện sôi nổi về các tình huống pháp lý giả định liên quan đến thuốc lá điện tử. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh tự trang bị kiến thức y khoa, kỹ năng từ chối mà còn lan tỏa thông điệp phòng chống đến gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, nhà trường duy trì thái độ kiên quyết đối với môi trường xung quanh cổng trường: "Nếu nhà trường phát hiện thấy một hàng quán xung quanh trường chứa chấp cho học sinh vào ngồi sử dụng thuốc lá điện tử, chúng tôi sẽ lập tức báo cho công an ngay. Cơ sở đó phải lập cam kết với công an phường về việc không cho học sinh đến sử dụng thuốc lá điện tử thì mới tiếp tục được kinh doanh. Sự kiên quyết, cứng rắn này là cần thiết để bảo vệ các em một cách triệt để", cô Hồng nhấn mạnh.

Là người trực tiếp thụ hưởng môi trường giáo dục an toàn, em Bùi Linh Linh (học sinh lớp 8H, Trường THCS Chương Dương) chia sẻ sự tin tưởng và đồng tình sâu sắc: "Con thấy việc phòng chống thuốc lá điện tử của nhà trường được thực hiện rất là tốt. Các thầy cô và nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Ở trên lớp, các thầy cô cũng luôn nhắc nhở bọn con về tác hại của thuốc lá điện tử và khuyên chúng con nên tránh xa, tuyệt đối không được dùng. Đối với con, là một học sinh, con cũng luôn nỗ lực tham gia các hoạt động tuyên truyền và quyết tâm tránh xa thuốc lá điện tử."

Trường THCS Chương Dương thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử.

Lan tỏa những mô hình tuyên truyền sáng tạo tại các trường học

Không chỉ trường THCS Chương Dương, tinh thần biến học sinh thành "chủ thể" truyền thông phòng chống thuốc lá điện tử đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô với những cách làm linh hoạt, sáng tạo.

Xuất phát từ trăn trở trước nguy cơ bạn bè bị lôi kéo, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, em Nguyễn Thế Đức và Bùi Minh Trang đã tự nguyện thành lập Đội thiếu niên tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử. Thay cho những lời nhắc nhở khô khan, đội tự thiết kế các slide trình chiếu sinh động, quay video clip ngắn trực quan về tác hại của Nicotine để trình chiếu trong giờ sinh hoạt lớp, tạo nên sự hưởng ứng tự nhiên và sâu rộng trong toàn trường.

Tại Trường THPT Yên Viên, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Dương Hai Bảy Mươi, học sinh đã tự tay vẽ và thiết kế các bảng hình ảnh nhận diện các dạng ngụy trang phổ biến của thuốc lá điện tử để dán tại các lớp học. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tra cứu thông tin khoa học từ Bộ Y tế, WHO và tích cực tham gia các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật để giải tỏa áp lực học tập lành mạnh.

Tại trường Tiểu học Hoàng Liệt, giáo viên và nhà trường đã đưa nội dung phòng chống thuốc lá điện tử vào các tiết sinh hoạt ngoại khóa thường xuyên. Cô giáo Nguyễn Thị Sinh nhấn mạnh việc trang bị cho học sinh hai yếu tố cốt lõi: hiểu rõ tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử và rèn luyện kỹ năng kiên quyết từ chối khi bị người khác rủ rê, cho dùng thử.

Cùng với những quy định mới nghiêm minh của pháp luật và sự đồng lòng từ nhà trường, gia đình cũng như chính các em học sinh, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một tương lai môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không khói thuốc.