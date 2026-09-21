Phát tin cảnh báo nguy cơ lũ trên hệ thống sông Đồng Nai và sông Cửu Long ngày 21/09/2026

Ngày 21/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đã ban hành bản tin cảnh báo lũ trên khu vực lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Người dân tại các vùng hạ lưu ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước và các kịch bản ngập lụt có thể xảy ra trong những ngày tới.

Diễn biến và dự báo mực nước lũ trên các lưu vực sông

Mực nước trên các trạm thượng lưu và trung lưu thuộc hệ thống sông Đồng Nai và sông Cửu Long đang có xu thế biến đổi theo chu kỳ triều kết hợp lượng dòng chảy từ thượng nguồn đổ về:

Lưu vực sông Đồng Nai: Mực nước tại các trạm hạ lưu chịu tác động mạnh của triều cường kết hợp lưu lượng xả điều tiết hồ chứa và mưa nội vùng. Mực nước có khả năng duy trì ở mức cao, gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Lưu vực sông Cửu Long: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền và sông Hậu đang ở mức cao trong kỳ triều cường kết hợp lũ thượng nguồn.

Cảnh báo nguy cơ tác động và rủi ro thiên tai

Do ảnh hưởng của mực nước lũ kết hợp kỳ triều cường dâng cao, các hiện tượng thiên tai thủy văn nguy hiểm có thể xuất hiện tại các khu vực trũng, thấp:

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu vực trũng ven đô thị và các cù lao trên sông.

Tình trạng ngập lụt có thể làm gián đoạn giao thông thủy, bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Nguy cơ sạt lở bờ bao, đê bao, đặc biệt là các đoạn đê bao xung yếu, đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái và vùng nuôi trồng thủy sản.

Sạt lở đất ven sông, bờ kênh rạch do dòng chảy xiết và đất mềm yếu trong giai đoạn nước rút.

Khuyến cáo an toàn cho người dân và chính quyền cơ sở

Để giảm thiểu thiệt hại do lũ và ngập úng ven sông gây ra, các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh:

Kiểm tra, gia cố ngay các đoạn bờ bao, đê bao xung yếu, cống ngăn triều nhằm bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái.

Kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản, thiết bị điện tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu; sẵn sàng phương án di dời người già và trẻ nhỏ khi có báo động ngập.

Người tham gia giao thông cần chú ý biển cảnh báo, không di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc sát bờ sông có dấu hiệu sạt lở.

Các phương tiện vận tải đường thủy cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn điều tiết giao thông và chú ý khoảng tĩnh không thông thuyền của các cây cầu khi mực nước sông dâng cao.

Bản tin phát lúc 15h40 ngày 21/09/2026. Các bản tin tiếp theo sẽ liên tục cập nhật số liệu quan trắc trạm và diễn biến lũ chi tiết theo từng khung giờ.