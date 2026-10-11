Phạt tiền người đàn ông dán quảng cáo trái phép lên cột điện

Ngày 11/10, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Kim Anh đã phát hiện một người đàn ông có hành vi dán quảng cáo trái phép lên cột điện tại thôn Liên Thắng, xã Kim Anh. Người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện bóc gỡ các quảng cáo đã dán.

Công an làm việc với Đ. V. B về hành vi dán quảng cáo, rao vặt trái quy định trên cột điện.

Trước đó, ngày 7/10, tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Kim Anh phát hiện Đ.V.B. (SN 1993, trú tại phường Phúc Thắng, tỉnh Phú Thọ) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo trái quy định lên cột điện tại thôn Liên Thắng.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, Đ.V.B. đã khai nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và tự nguyện bóc gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán.

Công an xã Kim Anh xác định hành vi của Đ. V. B vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 50, Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng…”.

Đồng thời, Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND được ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo; không treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép trên cột điện, cây xanh và các công trình công cộng. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.