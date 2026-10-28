Phát thanh viên của CATP Hà Nội đạt giải vàng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải vàng và bạc dành cho các phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc. Đây là một trong những phần thi sôi nổi, đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-thanh-vien-cua-catp-ha-noi-dat-giai-vang-lien-hoan-truyen-hinh-phat-thanh-dien-anh-cand-lan-thu-xv-nam-2026-post673556.antd