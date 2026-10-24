Phát thanh Tuyên Quang lớn mạnh cả về tầm vóc và chất lượng

Phóng viên: Thưa nhà báo Đồng Mạnh Hùng, xuất thân là một sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Việt Bắc (1988), cơ duyên nào đã đưa ông rẽ hướng sang lĩnh vực phát thanh - một lĩnh vực thoạt nhìn có vẻ xa lạ với văn chương, để rồi gắn bó trọn đời với chiếc micro và làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam?

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng: Tôi đến với phát thanh đúng là duyên nghiệp. Năm 1988, khi còn là sinh viên khoa Ngữ Văn, với nhiệm vụ là Bí thư Liên chi đoàn khoa, thấy cần phải có cách cung cấp thông tin cho sinh viên và đặc biệt phát huy được khả năng văn chương của các bạn, tôi đã tổ chức chương trình phát thanh do sinh viên thực hiện để cung cấp thông tin, đọc thơ, tạp văn và giới thiệu các giọng hát sinh viên. Lúc ấy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nên chương trình phát thanh viên có tác động mạnh mẽ tới đời sống tinh thần và giáo dục tư tưởng cho sinh viên. Và cũng từ đó tôi hiểu được sức mạnh của phát thanh…

Khi về công tác tại tỉnh đoàn Hà Tuyên, tôi đã tham mưu cho tỉnh đoàn tổ chức chương trình phát thanh thanh niên trên Đài phát thanh Hà Tuyên. Mỗi tháng 1 số 30 phút, chương trình phát thanh thanh niên đã góp phần lan tỏa những hoạt động của tỉnh đoàn đến với thanh niên toàn tỉnh…Rồi tôi có cơ hội cộng tác với chương trình phát thanh thanh thiếu nhi của Đài TNVN… Từ lúc bé tôi đã say mê nghe các chương trình tin tức, văn nghệ, thiếu nhi của Đài TNVN dưới loa công cộng chính vì vậy, khi nghe tin Đài TNVN tuyển phóng viên, dù chưa có bằng báo chí tôi vẫn làm đơn thi tuyển và trúng vòng đầu…

Thực ra, báo chí và văn chương tuy 2 nhưng lại là 1 vì đều dùng câu chữ, đều cần con mắt tinh tường để phát hiện vấn đề, phát hiện chi tiết… và đặc biệt mỗi bài viết, dù báo chí hay văn chương đều xuất phát từ trái tim, từ tâm của người cầm bút. Chỉ có điều, báo chí đòi hỏi người ta phải sống cùng sự thật, tìm ra sự thật đằng sau những sự việc và kể cho công chúng bằng ngôn ngữ riêng…

Với tôi, chính quá trình học sư phạm Ngữ Văn đã giúp tôi có được cảm xúc thật và có được giọng đọc, giọng nói chuẩn để khi về Đài TNVN có thể lên sóng ngay. Mỗi khi ngồi trước micro, dù là làm chương trình thời sự thì tâm hồn nhạy cảm của người học văn lại giúp mình nói năng, dẫn dắt chương trình có hồn vía hơn… và có lẽ công chúng cũng cảm nhận được điều ấy và luôn giành cho tôi những tình cảm yêu mến.

Phóng viên: Thưa ông, từ hành trình tiên phong sáng tạo format “Thời sự và âm nhạc” đến triết lý “phát thanh đồng hành” trong cuốn sách mới, ông có kinh nghiệm gì để người làm báo giữ lửa nghề và biến thính giả thành người đồng sáng tạo trong kỷ nguyên số và AI?”.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng: Mỗi thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ, sự thay đổi trong nhu cầu của công chúng lại đặt ra cho người làm báo nói chung và phát thanh nói riêng những yêu cầu mới. Từ lúc vào nghề phát thanh (1992), làm những chương trình đầu tiên trên chiếc máy chữ, đến lúc có máy tính, có internet và giờ là mạng xã hội, là AI… tôi và các đồng nghiệp đã phải thay đổi mình rất nhiều.

Phải thay đổi từ tư duy đến kỹ năng… Việc cập nhật kiến thức kỹ năng mới chắc chắn phải luôn thường trực vì có như vậy mới có thể đáp ứng được công việc. Với người làm báo phát thanh, từ khi viết những bài viết thô sơ, những chương trình chỉ có giọng nói… đến các sản phẩm báo chí sáng tạo với nhiều tiếng động, âm nhạc và các chương trình phát thanh trực tiếp, đồng hành… là cả một quá trình học hỏi, tích lũy, thử nghiệm và đúc rút.

Có những lúc người làm báo cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính công chúng, thính giả lại là người tiếp thêm cho mình động lực. Làm bất cứ điều gì, đặc biệt là làm báo nếu biết dung dưỡng tình yêu nghề chắc chắn nghề sẽ cho mình “lộc”, đó là thành quả trong nghề nghiệp, đó là sự tin cậy của công chúng và bản thân mình cũng thấy hạnh phúc hơn.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang với nhóm tác giả đoạt giải C, Giải Búa Liềm Vàng năm 2025 thuộc loại hình phát thanh.

Phóng viên: Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đánh giá thế nào về những thành tựu cũng như vai trò, vị thế của phát thanh Tuyên Quang trong bức tranh truyền thông hiện nay?

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng: Tôi bắt tay vào nghề phát thanh với các chương trình phát thanh thanh niên rất thô sơ trên sóng Đài Phát thanh Hà Tuyên. Các anh chị phát thanh viên, kỹ thuật viên lúc đó còn thu bằng những phòng thu trong nhà tranh, vách đất. Hiện Báo và PTTH Tuyên Quang đã có cơ sở vật chất khang trang hiện đại ngang với các đài phát thanh hiện đại nhất. Nhưng điều ghi nhận là chất lượng chương trình và nội dung báo chí trên sóng phát thanh Tuyên Quang cũng ngày càng cao hơn, xứng với sự đầu tư của tỉnh và sự mong đợi của công chúng.

Phát thanh Tuyên Quang đã lớn mạnh cả về tầm vóc và chất lượng, trong đó với nhiều chương trình phát thanh thời sự trực tiếp, nhiều chương trình phát thanh tiếng dân tộc, chuyên đề phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trên mọi lĩnh vực, phản ánh nhiều vấn đề của tỉnh, cũng như tiếng nói của người dân… Đội ngũ phóng viên, biên tập, phát thanh viên, kỹ thuật viên hiện nay có tay nghề và kỹ năng rất cao, có tâm huyết với làn sóng. Tôi may mắn được tham gia làm giám khảo của một số giải báo chí Quốc gia, bộ ngành, Liên hoan phát thanh toàn quốc… nên chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của các nhà báo phát thanh Tuyên Quang bởi cuộc thi này Tuyên Quang cũng giành giải cao.

Phóng viên: Trong xu thế chuyển đổi số và sự bùng nổ của báo chí đa phương tiện, phát thanh Tuyên Quang cần tập trung vào những đột phá nào để vừa duy trì vị thế, vừa cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ, thưa ông?

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng: Đây là thời kỳ báo chí nói chung và phát thanh vừa có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Phát thanh vẫn đã và đang khẳng định là loại hình báo chí thông tin nhanh, đa dạng, hấp dẫn và phủ sóng rộng. Internet và chuyển đổi số đã giúp cho phát thanh có nhiều cơ hội tạo ra những sản phẩm mới, hấp dẫn hơn và tiếp cận được với nhiều đối tượng công chúng, trong đó có công chúng trẻ.

Phát thanh Tuyên Quang đã và đang chuyển đổi số, tôi cho rằng cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả trong sản xuất nội dung và phân phối đa nền tảng. Phát thanh cũng cần cập nhật và triển khai các xu hướng mới như podcast, rồi cách sản xuất digital first, AI first… để tạo ra các sản phẩm báo chí phù hợp với nhu cầu công chúng hiện nay. Tuy nhiên, dù có sử dụng công nghệ gì thì nội dung vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Vì vậy cần đầu tư để có nguồn nhân lực mạnh. Đó là những nhà báo, người dẫn chương trình, kỹ thuật viên có khả năng sáng tạo và theo được xu hướng mới của báo chí hiện nay.

Phóng viên: Sinh ra và lớn lên ở quê hương cách mạng Tuyên Quang, ông có những chia sẻ, tình cảm đặc biệt nào dành cho mảnh đất Tuyên Quang cũng như những người đồng nghiệp đang làm báo tại quê hương?

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng: Tuyên Quang là quê hương, nơi tôi được sinh ra và lớn lên nên luôn gắn bó máu thịt. Là người con Tuyên Quang tôi luôn tự hào về mảnh đất Cách mạng và có nền văn hóa đặc sắc. Trong quá trình làm báo từ trước đến nay tôi đã có nhiều bài báo về những cố gắng vượt qua khó khăn để đổi mới của quê hương mình.

Tôi chỉ mong với tầm vóc mới, diện mạo mới Tuyên Quang sẽ trở thành tỉnh phát triển mạnh của khu vực miền núi phía Bắc. Và những người làm báo Tuyên Quang đã và đang có mảnh đất tốt với nhiều đề tài phong phú chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới đóng góp công sức của mình vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương.