Phạt tài xế xe tải đi vào đường cấm, làm hỏng biển báo trên cầu Yên Bái

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa lập biên bản xử lý tài xế xe tải đi vào đường cấm, làm hư hỏng biển báo và hạ tầng giao thông tại cầu Yên Bái.

Khoảng 11h45 ngày 18/10, đơn vị tiếp nhận thông tin về một xe tải chở hàng đi vào đường cấm tại cầu Yên Bái, thuộc phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 3 cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người lái xe tải biển kiểm soát 29H-964.XX là anh L.V.H. (SN 1996, trú tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai).

Tài xế xe tải đi vào đường cấm, làm hư hỏng biển báo và hạ tầng giao thông tại cầu Yên Bái. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận đã đưa xe đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang sử dụng.

Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về hành vi đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang sử dụng.

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người lái xe đồng thời có trách nhiệm khắc phục thiệt hại đối với hạ tầng giao thông do hành vi vi phạm gây ra.

Hiện nay, cầu Yên Bái cấm xe tải, xe khách và ô tô chở người từ 7 chỗ trở lên lưu thông theo hệ thống biển báo đường bộ.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát biển báo, chấp hành quy định và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Hành vi đi vào đường cấm không chỉ khiến tài xế đối mặt với việc xử phạt mà còn có thể gây hư hỏng công trình giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Cơ quan chức năng đề nghị các tài xế nghiêm túc chấp hành biển báo, không đi vào những tuyến đường cấm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng.