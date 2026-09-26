Phạt tài xế xe tải chở đất làm rơi vãi xuống đường

Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 21/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhận tin báo xe tải tự đổ chở đất làm rơi vãi xuống đường Cộng Hòa, đoạn trước các số nhà 508-534, phường Tân Bình.

Ngay sau đó, CSGT phối hợp Công an phường Tân Bình cô lập khu vực, phân luồng, cảnh báo từ xa và hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Đến sáng 22/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ cùng đơn vị dịch vụ công ích tiếp tục xử lý.

Do mưa lớn, đất nhão thành bùn, bám trên mặt đường, gây trơn trượt và khó khăn cho việc thu dọn.

Qua trích xuất camera, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định xe tải ben biển số 51L-769.2X là phương tiện làm rơi đất. Chủ xe là bà N.T.L, ngụ phường Thới An, TP.HCM.

CSGT làm việc với tài xế.

Ngày 22/9, ông N.B.T (SN 1982, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đến làm việc và thừa nhận là người điều khiển xe.

Theo ông T., khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/9, khi chở đất trên đường Cộng Hòa, hướng Vòng xoay Lăng Cha Cả về Ngã tư An Sương, xe bị bung bửng tại khu vực trước số 508, khiến đất rơi vãi khoảng 200m. Do trời mưa, ông không phát hiện sự cố và tiếp tục di chuyển.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản ông T. về 2 hành vi chở đất đá không che đậy và để đất đá rơi vãi xuống đường.

Tổng mức phạt là 6 triệu đồng theo quy định. Ông T. đồng ý với lỗi vi phạm và cam kết không tái phạm.

PC08 khuyến cáo tài xế xe tải cần che đậy, chằng buộc hàng hóa chắc chắn, kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lưu thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn, để tránh hàng hóa rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông.