Phạt tài xế và chủ xe giường nằm chở vượt kích thước trên quốc lộ 2 qua Tuyên Quang

Cụ thể, khoảng 21h35 ngày 8/10, tại Km 206+700 quốc lộ 2 Hà Nội - Tuyên Quang, thuộc thôn Bình Long, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang, Trạm CSGT Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 17B-011.XX.

Trạm CSGT Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xử lý “cung điện di động” chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện theo quy định.

Theo quy định, lực lượng CSGT đã tiến hành xử lý các hành vi vi phạm đối với lái xe: phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với chủ phương tiện, phạt tiền từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng đối với hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Việc chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi phương tiện lưu thông qua khu vực đông dân cư, đường cong, dốc hoặc có hệ thống dây điện, công trình phía trên đường.

Trước đó, lực lượng CSGT cũng xử lý xe khách 23F-001.xx lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 vượt xe trong điều kiện không bảo đảm an toàn. Hình ảnh camera hành trình cho thấy thời điểm xe khách vượt, phương tiện đi ngược chiều đang tiến đến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm trực diện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe và chủ phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các lái xe, chủ phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định về xếp, chở hàng hóa; không tự ý chất hàng vượt quá kích thước cho phép.

Chủ phương tiện phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra phương tiện trước khi đưa vào hoạt động, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.