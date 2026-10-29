Phát sóng chuỗi chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM 2026

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (đứng giữa) tham dự chương trình

Chương trình do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố (thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) – Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) tổ chức thực hiện; tập trung vào các vấn đề về số hóa dữ liệu văn hóa du lịch, nghệ thuật cải lương, hình tượng thanh niên trong phim Việt và vai trò của nhiếp ảnh cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng đến phát huy vai trò của lý luận, phê bình trong định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, đây là diễn đàn trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia, văn nghệ sĩ và công chúng về những vấn đề đặt ra trong hoạt động sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn học, nghệ thuật của Thành phố.

Các sinh viên hưởng ứng sự kiện "Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TP.HCM"

"Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TP.HCM" là chủ đề đầu tiên, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa, di sản, du lịch. Nội dung trao đổi làm rõ vai trò của số hóa đối với công tác bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và quảng bá di sản, cũng như khả năng khai thác dữ liệu phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Thông qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu, đại diện bảo tàng, doanh nghiệp và đơn vị nghệ thuật, các ý kiến đề cập yêu cầu kết hợp công nghệ hiện đại với việc bảo tồn tính xác thực và giá trị truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy di sản và mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của cộng đồng.

Học sinh, sinh viên check-in tham gia sự kiện “Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc”

Với chủ đề “Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc”, chương trình tập trung phân tích giá trị tư tưởng, nghệ thuật của sân khấu cải lương trong tái hiện lịch sử, lưu giữ ký ức cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc làm rõ vai trò của cải lương trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước và kết nối các thế hệ, chương trình còn hướng đến trao đổi giải pháp bảo tồn, kế thừa và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống đương đại, đặc biệt là việc thu hút khán giả trẻ.

Chủ đề “Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt – Soi thực tại, tái tạo tương lai” ghi nhận nhiều sinh viên đến tham gia, chia sẻ ý kiến

Chủ đề thứ ba, “Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt – Soi thực tại, tái tạo tương lai”, tập trung phân tích sự vận động của hình tượng thanh niên trong điện ảnh, truyền hình Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, chương trình làm rõ cách nghệ thuật phản ánh đời sống, tâm tư, khát vọng và những vấn đề đặt ra đối với thế hệ trẻ.

Từ góc nhìn lý luận, phê bình, nội dung hướng đến nhận diện các giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn trong xây dựng hình tượng thanh niên trên màn ảnh; đồng thời gợi mở hướng sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đời sống đương đại và lan tỏa các giá trị tích cực.

Chủ đề thứ tư, “Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa”, đề cập vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức đô thị, bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của TP.HCM. Qua hình ảnh về con người, không gian và sự vận động của đô thị, nhiếp ảnh góp phần tạo lập nguồn tư liệu có giá trị đối với cộng đồng.

Nhiều bạn trẻ mạnh dạn bày tỏ quan điểm về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tác thực địa và cuộc thi nhiếp ảnh cộng đồng, chương trình khuyến khích công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tham gia khám phá và ghi lại diện mạo Thành phố. Chủ đề cũng gợi mở khả năng khai thác giá trị tác phẩm nhiếp ảnh phục vụ quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.

Thông qua 4 chủ đề thuộc các lĩnh vực khác nhau, chương trình hướng đến tăng cường mối liên hệ giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn sáng tạo, giữa bảo tồn di sản với phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của lý luận, phê bình trong định hướng sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật và bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh.

Không gian nghệ thuật Hát bội trong chương trình về di sản văn hóa

Việc kết hợp tọa đàm với các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật tạo điều kiện để công chúng tiếp cận trực tiếp các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Cách thể hiện này cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong gìn giữ, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM năm 2026 góp phần đổi mới cách truyền tải nội dung lý luận, phê bình, tăng cường trao đổi giữa giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ và công chúng, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, nghệ thuật và thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thành phố. Kịch bản và tổng đạo diễn: Nguyễn Mỹ Khanh; giám đốc sản xuất: Phạm Việt Phước, Thái Đình Diễm Khánh.