Phát quang cây cối, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã xác định một số vị trí có cây xanh, cành cây phát triển um tùm, vươn ra lòng đường, che khuất biển báo, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, đặc biệt tại các đoạn đường cong, ngã ba, ngã tư giao nhau và khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, thời điểm mưa lớn, gió mạnh.

Trên cơ sở đó, ngày 21/10, với sự tham gia của 22 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên, các lực lượng đã tổ chức ra quân xử lý những vị trí cây cối phát triển rậm rạp, cành nhánh vươn ra đường, gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người tham gia giao thông. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khắc phục những bất cập có thể dẫn đến va chạm, tai nạn, nhất là tại các điểm giao nhau giữa những tuyến đường liên thôn.

Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã triển khai hoạt động rà soát, phát quang cây xanh tại một số tuyến đường và khu vực giao cắt trên địa bàn.

Đợt ra quân được thực hiện trên hai tuyến Đại Thắng – Văn Hoàng và Cầu Nội – Cienco 5, với tổng chiều dài khoảng 5 km. Các lực lượng tập trung xử lý những khu vực cây cối mọc um tùm, cành lá vươn ra lòng đường, che khuất biển báo hiệu hoặc hạn chế tầm quan sát của người điều khiển phương tiện.

Trong đó, các lực lượng đặc biệt chú trọng đến 8 điểm thuộc 3 khu vực giao cắt gồm: nút giao đường Cầu Nội – Cienco 5 với thôn Hoàng Long; nút giao đường Cầu Nội – Cienco 5 với thôn Tri Trung và nút giao đường Đại Thắng – Văn Hoàng với thôn Phú Đôi.

Tại các vị trí này, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tập trung cắt tỉa cành cây, dọn dẹp những khu vực bị cây xanh che khuất biển báo, đồng thời giải phóng các khoảng không gian bị hạn chế tầm nhìn. Sau khi hoàn thành việc phát quang, toàn bộ cành cây, lá cây được thu gom, vận chuyển, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như vệ sinh và mỹ quan khu vực.

Việc phát quang cây xanh tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giúp cải thiện tầm nhìn, tạo điều kiện để người điều khiển phương tiện chủ động quan sát, nhận biết tình huống và xử lý kịp thời khi lưu thông qua các nút giao

Một nội dung quan trọng được kết hợp trong đợt ra quân là tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn hành lang an toàn giao thông. Theo đó, các hộ dân được khuyến khích thường xuyên kiểm tra, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh thuộc phạm vi quản lý; không để cành cây, tán lá che lấp hệ thống biển báo, khuất tầm quan sát hoặc lấn chiếm không gian lưu thông.

Đại diện Công an xã Phượng Dực cho biết: Việc phát quang cây xanh tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giúp cải thiện tầm nhìn, tạo điều kiện để người điều khiển phương tiện chủ động quan sát, nhận biết tình huống và xử lý kịp thời khi lưu thông qua các nút giao. Đây cũng là biện pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông từ cơ sở, hạn chế các yếu tố gây mất an toàn trên đường bộ.

Việc làm thiết thực và kịp thời này không chỉ giúp người dân tham gia giao thông thuận lợi, an toàn hơn mà còn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ dư luận và nhân dân địa phương. Đó cũng là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an xã Phượng Dực.

Thời gian tới, Công an xã Phượng Dực sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và các lực lượng liên quan duy trì công tác kiểm tra, rà soát những tuyến đường, điểm giao cắt có nguy cơ mất an toàn để kịp thời đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục. Đồng thời, đẩy mạnh vận động nhân dân chung tay xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thuận lợi và văn minh trên địa bàn.