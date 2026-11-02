Phát quang cây cối, bảo vệ an toàn lưới điện khu vực miền núi Hà Tĩnh

Điện lực Hương Khê hiện quản lý 8 tuyến đường dây trung thế 22kV, 35kV với tổng chiều dài hơn 456 km, trải rộng trên địa bàn 7 xã miền núi (Hà Linh, Hương Phố, Hương Bình, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Đô, Phúc Trạch).

Với đặc thù địa bàn rộng, lại là khu vực miền núi, nên hơn 75% chiều dài các tuyến dây trung thế đi qua là đất trồng rừng và đất trồng cây lâu năm.

Do vậy, tình trạng trồng cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện diễn ra phổ biến và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện.

Trước tình hình thực tế và nhằm bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho khách hàng, nhất là trong mùa mưa bão, Điện lực Hương Khê phối hợp với các xã tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện, ngăn chặn tình trạng cây cối xâm lấn. Qua đó tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã huy động gần 120 lượt người tham gia, tổ chức phát quang được 126 khoảng cột có cây trong và ngoài hành lang,...

Khối lượng xử lý khoảng 850 cây trong hành lang và hơn 1.200 cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện, gây sự cố.

Ngoài ra, lực lượng đoàn thanh niên và công an các xã Hà Linh, Phúc Trạch đã tham gia tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây cao trong hành lang an toàn lưới điện. Hoạt động ra quân góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ hành lang lưới điện; đồng thời thể hiện sự đồng hành của chính quyền địa phương với ngành điện trong công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.