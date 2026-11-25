Phòng An ninh mạng Công an TP Huế vừa xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú phường Phú Xuân, TP. Huế - quản trị viên chính nhóm Facebook Garage Sale in Huế) do không thực hiện trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên nhóm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Mỹ Thuận Lê đăng tải trong nhóm này video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen một đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô VF3, video sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP Huế làm việc với quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Garage Sale in Huế”

Làm việc với cơ quan công an, ông N.V.S. thừa nhận buông lỏng kiểm duyệt, không có các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế xác định ông S. vi phạm quy định về trách nhiệm quản lý, điều hành nhóm mạng xã hội, theo điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội cần chủ động kiểm soát nội dung bài viết, bình luận. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm. Theo cơ quan công an, trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn với người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2026, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cũng làm rõ chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) và Facebook “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ô tô VF3.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế sau đó phối hợp Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời 2 người này đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bà X và ông L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.