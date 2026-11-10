Phạt nữ tài xế xe bán tải vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Ngày 10/11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế xe bán tải gây cản trở, không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang làm nhiệm vụ trên cao tốc.

Xe bán tải của bà H điều khiển không nhường đường cho xe ưu tiên một đoạn đường dài. Ảnh: Cắt từ camera

Cụ thể, lúc 13h23 ngày 8/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn qua địa bàn xã Đức Trọng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng tín hiệu ưu tiên để các phương tiện tham gia giao thông nhận biết và chủ động nhường đường.

Tuy nhiên, bà ĐTH (37 tuổi, trú xã Đức Trọng, Lâm Đồng), điều khiển ô tô bán tải màu đen đã không chuyển hướng về bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ. Điều này đã gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đoàn xe đang di chuyển trên cao tốc.

Tổ CSGT Prenn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Lâm Viên – Đà Lạt), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh chủ phương tiện và mời bà H lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026), hành vi vi phạm trên bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với nữ tài xế. Ảnh: Trạm CSGT số 1

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, khi phát hiện xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng sát lề đường bên phải để nhường đường an toàn, đúng quy định.