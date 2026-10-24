Phạt nữ tài xế 5 triệu đồng vì sử dụng điện thoại khi lái xe

Trước đó, sáng 24/10, Phòng CSGT tiếp nhận video do người dân đăng tải, phản ánh hành vi vi phạm giao thông qua Facebook. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến 11 giờ cùng ngày, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã mời người liên quan đến làm việc.

Nữ tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Qua xác minh, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 43A-951.XX là chị N.T.D.H (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan Công an, chị H thừa nhận vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 20/10/2026, khi điều khiển phương tiện trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. Theo đó, nữ tài xế bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chị H thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện khiến người lái mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT mowgfi nữ tài xế lên làm việc, xử lý vi phạm

Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT cũng khuyến khích người dân chủ động phản ánh các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Công Hạnh