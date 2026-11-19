Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa lập biên bản xử phạt đối với 3 người nước ngoài vi phạm khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 18/11, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về đoạn video đăng tải trên Facebook “Đà Nẵng 24H” phản ánh nhóm người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường Cửa Đại (phường Hội An Đông), Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo xác minh, xử lý.

CSGT Đà Nẵng lập biên bản xử phạt 3 người nước ngoài vi phạm giao thông. (Ảnh: C.A)

Đến 11h cùng ngày, Trạm CSGT Thăng Bình mời 3 người nước ngoài liên quan đến làm việc. Qua xác minh, các hành vi vi phạm xảy ra khoảng 22h ngày 17/11.

Kết quả xử lý: L.K.J.H. (SN 2007) bị xử phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vì điều khiển xe gắn máy BKS 92BA-093.xx, vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. R.A.R. (SN 2007) bị phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vì điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-936.xx, vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm.

L.M.S. (SN 1985) bị phạt 500.000 đồng vì điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-417.xx, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức tiền phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm.