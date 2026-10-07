Phạt người phụ nữ đăng bài vu khống, xúc phạm nữ giáo viên trên mạng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Công an xã Hòa Tiến vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đ.T.T.T. (SN 1996, trú xã Hòa Tiến) về hành vi đăng tải thông tin, dùng lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Đ.T.T.T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T. (SN 1997, trú cùng xã) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị, chứa nhiều nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín. Bài viết thu hút sự chú ý trên không gian mạng, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình của chị T., hiện là giáo viên.

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định người đăng tải bài viết là Đ.T.T.T. Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, T. nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết.

Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt Đ.T.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Hòa Tiến cảnh báo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, sử dụng lời lẽ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.