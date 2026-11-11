Phạt người chồng đánh vợ 7,5 triệu đồng, buộc công khai xin lỗi

Công an xã Đak Nhau làm việc với ông P.Đ.N. Ảnh: CACC

Ngày 11/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an xã Đak Nhau đã xử phạt vi phạm hành chính một người đàn ông về hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, đồng thời buộc người này công khai xin lỗi và chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho vợ.

Trước đó, ông P.Đ.N (trú thôn 1, xã Đak Nhau) sau khi đi uống rượu về đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà L.T.H. Trong lúc nóng giận, ông N. dùng tay, chân đánh vợ, khiến bà H. bị thương ở vùng đầu và mặt.

Sau khi được điều trị, bà H. đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Công an xã Đak Nhau đã tiến hành xác minh, mời ông N lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông N. thừa nhận hành vi đánh vợ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Đak Nhau quyết định xử phạt ông N. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ông N. phải công khai xin lỗi và chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho bà H.

Qua vụ việc, Công an xã Đak Nhau khuyến cáo người dân cần kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tuyệt đối không sử dụng bạo lực với người thân.

Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng để được bảo vệ, hỗ trợ và xử lý theo quy định.