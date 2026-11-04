Phạt người bốc đầu xe máy, chạy bằng một bánh

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.L.H.P (SN 2009, ngụ TP Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Trước đó, Công an phường Bình Long phát hiện đoạn video được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 93E1-256.xx chạy bằng một bánh tại khu vực siêu thị GO, phường Bình Long.

Hình ảnh P. bốc đầu xe máy.

Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Bình Long đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó, xác định người điều khiển phương tiện là Đ.L.H.P và mời đến cơ quan công an làm việc.

Công an phường Bình Long phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.L.H.P.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.

Theo quy định tại điểm b khoản 11 và điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, hành vi vi phạm nêu trên bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm như chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.