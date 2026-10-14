Phát ngôn viên Nhà Trắng của ông Trump bị đặt câu hỏi về bằng cấp luật sư

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo James S. Brady của Nhà Trắng vào ngày 13/10. Ảnh: Getty.

Katie Zacharia, tân Thư ký báo chí Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm, đang đối mặt với những câu hỏi về tư cách hành nghề luật sư sau khi nói với các phóng viên hôm 13/10 rằng bà đã vượt qua kỳ thi luật sư “khi tôi chuyển đến Trung Quốc”, nhưng không nêu rõ kỳ thi được tổ chức tại khu vực tài phán nào.

Bà Zacharia, người nhiều lần tự giới thiệu mình là luật sư, đưa ra phát biểu này sau buổi họp báo chính thức đầu tiên tại Nhà Trắng. Theo hồ sơ LinkedIn của bà, từ năm 2011 đến năm 2013, bà làm cộng sự tại văn phòng Bắc Kinh của Zhong Lun, một trong những hãng luật lớn nhất Trung Quốc.

Qua rà soát hồ sơ đăng ký luật sư tại New York, Đặc khu Columbia, California, Texas và Florida, hãng South China Morning Post (SCMP) không tìm thấy tên bà Zacharia trong danh sách.

Nhà báo độc lập Judd Legum cũng cho biết ông không tìm thấy bằng chứng cho thấy bà được cấp phép hành nghề luật tại bất kỳ bang nào trong số 50 bang của Mỹ hoặc tại Washington, D.C.

Vượt qua kỳ thi luật sư và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hành nghề là hai bước riêng biệt. Kết quả tra cứu nói trên không xác định được liệu bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi nào hay chưa.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của SCMP, trong đó có câu hỏi về khu vực tài phán đã cấp phép hành nghề cho bà Zacharia.

Khi NBC News hỏi liệu bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi luật sư hay chưa, một quan chức Nhà Trắng không trả lời trực tiếp câu hỏi này.

Quan chức trên cho biết bà Zacharia chuyển đến Trung Quốc cùng chồng sau khi tốt nghiệp trường luật, do chồng bà làm việc tại một công ty đầu tư vốn tư nhân của Mỹ. Tại Trung Quốc, bà làm việc trong lĩnh vực pháp lý về các giao dịch quốc tế trước khi hai vợ chồng trở về Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với NewsNation, bà Zacharia nói mình đã hành nghề với “đầy đủ các chứng chỉ phù hợp”, nhưng không nêu cụ thể khu vực tài phán nào công nhận tư cách hành nghề của bà.

Việc bà nhắc đến Trung Quốc khiến người ta chưa rõ bà muốn nói mình đã vượt qua kỳ thi luật sư vào thời điểm chuyển đến nước này, hay đã lấy bằng cấp chuyên môn tại đây.

Theo quy định về điều kiện dự kỳ thi tư pháp quốc gia Trung Quốc năm 2011 – thời điểm bà Zacharia được cho là bắt đầu làm việc tại Bắc Kinh – thí sinh phải có quốc tịch Trung Quốc.

Do đó, công dân nước ngoài không đủ điều kiện tham dự kỳ thi này, một bước trong quá trình đáp ứng yêu cầu hành nghề luật tại Trung Quốc đại lục.

Việc làm tại một hãng luật Trung Quốc tự nó không chứng minh một người có giấy phép hành nghề luật tại nước này. SCMP đã đề nghị hãng luật Zhong Lun làm rõ vị trí công việc và trình độ chuyên môn của bà Zacharia, nhưng hãng chưa phản hồi ngay.

Bà Zacharia nhận bằng luật tại Đại học Pepperdine và được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng vào tuần trước.

Trước đó, bà từng làm người phát ngôn tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ và cố vấn truyền thông cấp cao cho tập đoàn Trump Media & Technology Group.

Theo SCMP