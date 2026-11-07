Phát ngôn từ 10 năm trước của Khởi My bất ngờ được chia sẻ trở lại, lý do là gì?

Mới đây, Khởi My bất ngờ được cộng đồng mạng gọi tên khi đoạn video ghi lại quan điểm của cô về chuyện làm nghệ thuật được chia sẻ rộng rãi. Dù đã xuất hiện từ khoảng 10 năm trước, những lời tâm sự của nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô nhìn nhận về nghề nghiệp và sự trân trọng dành cho những người yêu mến mình.

Trong video, Khởi My đang đáp trả những bình luận từ anti-fan khi bị gọi là "ca sĩ thị trường". Không né tránh, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc lựa chọn biểu diễn ở những sân khấu lớn nhỏ khác nhau, cũng như cách cô nhìn nhận khán giả của mình.

Giọng ca Gửi Cho Anh bày tỏ: "Khán giả ở đâu cũng là khán giả. Mà khi mà phục vụ cho khán giả ở quê thì càng quý hơn nữa. Tại vì họ không có điều kiện để đến những sân khấu âm nhạc lớn. Cho nên đối với Khởi My thì diễn ở đâu cũng được, ở đâu cũng là khán giả. Và âm nhạc thì không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang trọng gì cả. Nhạc nào thì cũng phục vụ khán giả, mang lại niềm vui cho mọi người".

Chia sẻ của Khởi My nhận được nhiều sự đồng tình bởi cách nhìn nhận giản dị nhưng thẳng thắn. Với cô, khán giả ở bất kỳ đâu cũng xứng đáng được trân trọng. Đặc biệt, cô không xem việc biểu diễn tại những sân khấu ở vùng quê là kém giá trị, bởi đó vẫn là nơi âm nhạc có thể mang đến niềm vui cho mọi người.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trở lại, người hâm mộ của nữ nghệ sĩ không giấu được sự tự hào: "Khởi My luôn biết tôn trọng khán giả, tôn trọng từng đồng tiền họ bỏ ra để xem chị diễn, không kén show, cũng không kén vùng miền. Chị cố gắng dùng năng lực để đi lên và chưa một lần để fan thất vọng về tư duy làm nghề của mình". Bên dưới, nhiều khán giả dành lời khen cho lối suy nghĩ chín chắn của nữ ca sĩ.

Tư duy làm nghề của Khởi My vẫn luôn rõ ràng và kiên định từ trước tới nay.

Từng là một trong những giọng ca quen thuộc với khán giả trẻ thời 9x, Khởi My ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ… Đặc biệt, chiến thắng tại Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên năm 2013 đã giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Dù hiện tại không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn nhận được tình cảm từ người hâm mộ.

Giọng hát qua bao năm của Khởi My vẫn khiến nhiều khán giả phải "tan chảy".

Bên cạnh những lời khen, fan còn tranh thủ nhắc Khởi My về cột mốc 20 năm hoạt động ca hát đang đến gần. Nhiều bình luận bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ tổ chức một buổi gặp mặt để có dịp hội ngộ, bởi đã khá lâu khán giả chưa có cơ hội gặp gỡ thần tượng.