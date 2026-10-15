Phát ngôn của Nawat về Emoura Phạm gây tranh cãi

Trong buổi livestream trên TikTok tối 14/10, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International, gây chú ý khi đưa ra những nhận xét về phần thể hiện của Emoura Phạm tại cuộc thi năm nay. Theo ông, đại diện Việt Nam có một số hạn chế trong cách giao tiếp, biểu cảm và trả lời ứng xử, khiến cô chưa tạo được cảm giác chân thật trên sân khấu.

Cụ thể, khi đề cập phần thuyết trình về hòa bình của Emoura Phạm, Nawat nhận xét: "Cách cô ấy nói chuyện giống như đang đọc diễn văn vậy". Chủ tịch Miss Grand International cho rằng đại diện Việt Nam có biểu cảm quá nghiêm túc, ánh mắt thiếu tự nhiên và cách thể hiện giống như đã được học thuộc từ trước.

Nawat gây tranh luận khi công khai nhận xét Emoura Phạm thiếu tự nhiên trong phần thi ứng xử tại Miss Grand International 2026. Ảnh: @puisankosik.

Bên cạnh đó, Nawat đánh giá Emoura Phạm sở hữu nụ cười đẹp, song chưa biết tận dụng lợi thế này. Theo ông, người đẹp nhiều lần xuất hiện trên sân khấu với gương mặt nghiêm nghị, thiếu sự mềm mại và tươi tắn. Chủ tịch cuộc thi lấy phong thái của Jihan Dimack, người đăng quang năm nay, làm ví dụ về cách một hoa hậu nên thể hiện sự tự nhiên khi giao tiếp.

Dù đưa ra những nhận xét trên, Nawat vẫn bảo vệ thành tích của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026, cho rằng kết quả mà cô đạt được hoàn toàn không tệ. "Ít nhất, cô ấy cũng là đại diện châu Á duy nhất góp mặt ở Top 5. Tại sao cô ấy lại không cảm thấy tự hào?", ông nói.

Để chứng minh thành tích của Emoura Phạm là đáng ghi nhận, Nawat nhắc đến hàng loạt đối thủ mạnh mà cô đã vượt qua. Trong đó, đại diện Mexico được ông đánh giá cao về nhan sắc, vóc dáng và kỹ năng trình diễn, còn Puerto Rico sở hữu hình mẫu điển hình của một nữ hoàng sắc đẹp. Những thí sinh đến từ Venezuela, Mỹ, Cộng hòa Czech hay Bờ Biển Ngà cũng đều không thể góp mặt trong Top 5 như người đẹp Việt Nam.

Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026. Nawat cho rằng người đẹp và khán giả Việt Nam nên tự hào về thành tích này. Ảnh: @Emoura.

"Emoura Phạm phải tự hào về bản thân. Tôi muốn nói rằng người Việt Nam cũng nên tự hào về cô ấy. Bởi cô ấy đã vượt qua rất nhiều thí sinh có khả năng trình diễn xuất sắc. Được đứng ở vị trí này đã là điều rất đáng vui mừng rồi", ông nhấn mạnh.

Nawat tiếp tục cho rằng việc lựa chọn những gương mặt xuất sắc không hề đơn giản, bởi nhiều thí sinh có thế mạnh riêng về nhan sắc, kỹ năng trình diễn và ứng xử. Đáng chú ý, ông nhắc đến đại diện Bờ Biển Ngà, người giành giải Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất), song vẫn không thể góp mặt trong Top 5. Theo Chủ tịch Miss Grand International, việc vượt qua hàng loạt đối thủ như vậy là thành tích đáng ghi nhận. "Cô ấy phải tìm ra điều khiến bản thân cảm thấy tự hào", Nawat nói.

Những nhận xét của Nawat nhanh chóng gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả Việt Nam cho rằng Chủ tịch Miss Grand International thiếu tinh tế khi công khai phê bình Emoura Phạm sau chung kết. Một số ý kiến không đồng tình với việc đánh giá phong thái nghiêm túc, điềm tĩnh của người đẹp là thiếu tự nhiên, bởi mỗi thí sinh có cách thể hiện riêng. Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, thậm chí kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào tối 31/7, vượt qua 29 thí sinh để giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International. Trong hành trình thi đấu trong nước, người đẹp gây chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ, phong thái tự tin và kỹ năng thuyết trình, đồng thời giành giải Thuyết trình về hòa bình xuất sắc . Bước ra đấu trường quốc tế, cô tiếp tục tạo dấu ấn qua các phần trình diễn và bài thuyết trình về thông điệp chấm dứt chiến tranh, trước khi lọt Top 5 chung cuộc và giành danh hiệu Á hậu 4.