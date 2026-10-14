Phạt nghiêm xe tải 'độ, chế' đèn và còi hơi

Xuyên đêm xử lý vi phạm

Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường có lưu lượng lớn xe tải, xe đầu kéo hoạt động, tình trạng phương tiện tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng công suất lớn, sử dụng còi hơi không đúng quy định vẫn diễn ra. Đáng chú ý, các vi phạm này thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và rạng sáng, thời điểm tầm nhìn hạn chế, mật độ phương tiện có sự biến động.

Việc tự ý lắp thêm đèn LED chiếu sáng không đúng quy định, điều chỉnh hướng chiếu đèn gây chói, lóa có thể khiến người điều khiển phương tiện đi ngược chiều hoặc di chuyển phía trước bị lóa mắt, giảm khả năng quan sát, khó nhận biết chướng ngại vật và xử lý tình huống. Trong điều kiện giao thông thực tế, chỉ một khoảnh khắc mất khả năng quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn hoặc những hậu quả nghiêm trọng khác.

Nhiều phương tiện vận tải cố tình "độ, chế" thêm đèn xe sáng loáng, gây chói mắt cho người đi đường

Bên cạnh đó, việc lắp đặt, sử dụng còi hơi có âm lượng lớn, bấm còi liên tục, nhất là trong khu dân cư vào ban đêm, không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ của người dân mà còn có thể khiến người đi đường giật mình, mất bình tĩnh, xử lý phương tiện thiếu chính xác, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đây không chỉ là vấn đề riêng tại một địa bàn mà còn là thực trạng cần được kiểm soát trên nhiều tuyến giao thông, nhất là các tuyến đường kết nối ngoại thành với khu vực nội đô, nơi có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động vào ban đêm.

Việc chủ phương tiện tự ý lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng, còi hơi để phục vụ nhu cầu cá nhân nhưng không bảo đảm quy định về an toàn kỹ thuật có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông xung quanh.

Đèn sáng chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng xử lý của nhiều người tham gia giao thông khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Trước thực trạng trên, đêm 13-10, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Văn Tiến Dũng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội, tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp xe tải vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có hành vi tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng, còi hơi.

Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29E-910.9x do anh LV.T. (trú tại Hà Nội) điều khiển có hành vi vừa di chuyển vừa bấm còi liên tục nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phần đầu xe được lắp thêm 2 chiếc còi hơi; phía trước và phía sau xe đều được trang bị thêm đèn LED chiếu sáng. Đây là những thiết bị được lắp đặt thêm, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Làm việc với tổ công tác, tài xế T. cho biết do thường xuyên di chuyển vào các công trường, đi trên đường đèo dốc, sương mù nên đã tự lắp thêm đèn LED chiếu sáng với chi phí khoảng 700.000 đồng.

Với các hành vi vi phạm được xác định, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế 900.000 đồng về hành vi lắp thêm còi trên xe không đúng quy định và 1,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng.

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29E-910.0x do anh L.K.V. (trú tại Hà Nội) điều khiển có dấu hiệu sử dụng đèn LED chiếu sáng gây chói mắt người đi đường nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, trừ điểm Giấy phép lái xe

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía đầu xe được lắp thêm 2 bóng đèn LED, phía đuôi xe cũng được trang bị thêm 2 bóng đèn chiếu sáng. Khi làm việc với CSGT, tài xế tắt hệ thống đèn được lắp thêm, tuy nhiên tổ công tác đã yêu cầu bật lại để kiểm tra, xác định tình trạng vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, hệ thống đèn LED lắp thêm có ánh sáng gây chói, lóa đối với người tham gia giao thông phía trước xe. Với hành vi vi phạm, tài xế V. bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, việc xử lý các trường hợp trên không chỉ nhằm chấn chỉnh hành vi vi phạm cụ thể mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải; phòng ngừa nguy cơ tai nạn từ những hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Anh Phạm Hoàng, người dân sinh sống trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, hàng đêm có nhiều xe tải, xe đầu kéo lưu thông qua khu vực. Bản thân anh từng nhiều lần bị đèn LED từ xe tải chiếu thẳng vào mặt, gây chói mắt, suýt va chạm với phương tiện khác. Người dân mong muốn lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Nguy cơ tiềm ẩn

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Hoàng Việt - Tổ trưởng tổ công tác cho biết, việc tài xế tự ý lắp thêm còi hơi, đèn chiếu sáng không đúng quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi còi hơi có âm lượng lớn được sử dụng liên tục, người đi đường dễ bị giật mình, mất bình tĩnh; trong khi ánh sáng từ đèn lắp thêm gây chói, lóa có thể làm giảm khả năng quan sát, khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý các tình huống phát sinh.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tùy tính chất, hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, trong đó có việc buộc tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện khi thuộc trường hợp áp dụng.

Trung tá Hoàng Việt nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, xe đầu kéo hoạt động vào ban đêm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân.

Còi hơi được "độ" với âm lượng cực lớn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông

Đáng chú ý, việc kiểm tra, xử lý hành vi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, lắp đặt đèn chiếu sáng, còi không đúng quy định không phải hoạt động mang tính thời điểm, cũng không chỉ được thực hiện trong các đợt cao điểm.

Đây là nhiệm vụ được lực lượng CSGT triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công tác này cũng nằm trong định hướng thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT toàn quốc trong năm 2026.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tiếp tục yêu cầu người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý độ, chế đèn chiếu sáng, lắp đặt hoặc sử dụng còi hơi trái quy định, không vì nhu cầu cá nhân hay lợi ích trong quá trình vận chuyển hàng hóa mà gây nguy hiểm cho người khác.

Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường quản lý phương tiện, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa xe vào hoạt động; kịp thời tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định, đưa phương tiện về tình trạng kỹ thuật bảo đảm an toàn.

Lực lượng CSGT Thủ đô khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục trên các tuyến đường, địa bàn; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.