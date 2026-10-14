Phạt nặng TikToker tung tin sai lệch, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đăng tải video, bài viết chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường tài chính.

Theo thông tin chính thức từ Cục An ninh mạng - Bộ Công an, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xác minh và xử lý triệt để các tài khoản mạng xã hội có hành vi tung tin thất thiệt.

Điển hình cho vi phạm này là trường hợp của chủ tài khoản TikTok mang tên "Kiến Trúc Sư" với tên người dùng @thearchitectvn. Cụ thể, vào ngày 25/7/2026, tài khoản này đã đăng tải các video tự biên tập, đưa ra những nhận định mang tính quy chụp và sai lệch nghiêm trọng liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ hay còn gọi là Margin của các công ty chứng khoán.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ. Đến ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản trên về hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Xác minh và xử lý triệt để các tài khoản mạng xã hội tung tin thất thiệt về thị trường tài chính. (Ảnh minh hoạ)

Trước những diễn biến phức tạp của thông tin trên không gian mạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra thông điệp khuyến cáo mạnh mẽ đối với toàn thể cộng đồng tham gia thị trường. Cơ quan quản lý đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân cần hết sức nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo và không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng mọi hành vi cố tình đưa ra nhận định hoặc thông tin sai lệch, xuyên tạc về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.