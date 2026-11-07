Phạt nặng tài xế cố tình vượt đường sắt, tông gãy cần chắn

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 9h15 ngày 6/11 tại Km8+367 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực xã Đại Thanh (Hà Nội), ô tô mang BKS: 29E-203.XX do một nam tài xế điều khiển đã cố tình vượt qua đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo đang hoạt động.

Hình ảnh chiếc ô tô tông gãy cần chắn đường sắt.

Trong quá trình di chuyển, chiếc ô tô đã tông vào cần chắn gây hư hỏng. Hành vi của tài xế được đánh giá là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã thông tin đến Đội CSGT đường sắt số 1 để lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người điều khiển ô tô được xác định là ông Nguyễn V.Q. (SN 1971).

Đội CSGT đường sắt số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu đèn cảnh báo khi tàu sắp đến tại đường ngang, theo khoản 9, Điều 13 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung).

Mức phạt đối với tài xế Q. là từ 20-25 triệu đồng; đồng thời lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế, lập hồ sơ để xử lý theo quy định.