Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hai người liên quan đến bài viết rao bán mật gấu được đăng tải trên một nhóm Facebook.

Danh tính hai người lần lượt được xác định là L.T.N. và L.V.H., cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm Facebook “Chợ Phù Lưu – Hàm Yên – Tuyên Quang” xuất hiện bài viết có nội dung rao bán mật gấu, đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá bị cấm.

Hình ảnh đăng tải rao bán mật gấu trên Facebook. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ vào kết quả xác minh, công an tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân.

L.T.N. (người đăng tải thông tin) bị xử phạt 11,25 triệu đồng về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hoá, dịch vụ bị cấm.

Hai người bị xử phạt

L.V.H. (quản trị viên nhóm Facebook) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do không triển khai các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên nhóm mạng xã hội do mình quản lý.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin.

Đặc biệt, các quản trị viên hội, nhóm phải kiểm duyệt chặt chẽ nội dung của thành viên, chủ động ngăn chặn và gỡ bỏ kịp thời các bài viết vi phạm.

Mọi hành vi đăng tải thông tin trái phép hoặc buông lỏng quản lý, phê duyệt nội dung vi phạm đều sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.