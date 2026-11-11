Phát miễn phí nhạc Ca sĩ mặt nạ ở quán cà phê

Đơn vị sản xuất The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ vừa công bố cấp quyền sử dụng miễn phí (FOC) các bản ghi âm thuộc danh mục nhạc thuộc chương trình này. Theo đó, từ 11/11 đến hết 11/1/2027, các đối tác trên toàn quốc được phép phát những ca khúc thuộc danh mục này làm nhạc nền tại địa điểm kinh doanh, thương mại mà không phải trả phí.

Chương trình áp dụng cho nhiều địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, resort, spa, salon, phòng gym, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng, tòa nhà, sân bay và nhà ga. Các đối tác phải sử dụng nguồn phát hoặc phương thức phát do đơn vị sản xuất chỉ định.

Ca sĩ mặt nạ cho phép phát miễn phí nhạc tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: NSX.

Thời hạn chương trình kéo dài hai tháng, từ 11/11 đến 11/1/2027. Đơn vị sản xuất có quyền điều chỉnh thời gian, bao gồm rút ngắn hoặc gia hạn, với điều kiện thông báo trước ít nhất 3 ngày so với thời điểm thay đổi có hiệu lực.

Tuy nhiên, quyền sử dụng miễn phí chỉ giới hạn ở việc phát nhạc nền tại các địa điểm thuộc phạm vi chương trình, thông qua nền tảng hoặc kênh phát được chỉ định. Các hình thức sử dụng khác không nằm trong chính sách này, bao gồm sao chép, tải xuống, lưu trữ bản ghi để phát lại; chỉnh sửa, cắt ghép; đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội hoặc môi trường trực tuyến; sử dụng trong quảng cáo, video, biểu diễn...

Đơn vị sản xuất lưu ý những trường hợp sử dụng không đúng phạm vi được công bố có thể cấu thành hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Đại diện chương trình cho biết quyết định này hướng đến việc đưa âm nhạc từ The Masked Singer Vietnam 2026 đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác sử dụng nguồn nhạc chất lượng nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng tại không gian dịch vụ.

Trước đó, đơn vị này cũng đưa ra quyết định tương tự với các sản phẩm âm nhạc của Tinh hà “say hi”. Chương trình này được áp dụng từ 18/8 đến hết 18/11.

Trở lại Ca sĩ mặt nạ năm nay, chương trình có Ngô Kiến Huy làm MC, Trấn Thành và Bích Phương là cố vấn. Mỗi tập, chương trình sẽ có thêm cố vấn khách mời. Chương trình đã đến vòng 2 và Negav, Quân A.P, CongB là những ca sĩ đầu tiên bị lột mặt nạ, phải dừng cuộc chơi.