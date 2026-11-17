Tên cty đấu giá, nơi bán hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Mũi, địa chỉ: Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau hoặc trang đấu giá trực tuyến (https://lacvietauction.vn/, điện thoại: 02903540409/0913.653.052)

Thời gian tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tuyến từ 09:00 đến 09:45 ngày 09/12/2026 tại website https://lacvietauction.vn

Thông tin chi tiết tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 109, tờ bản đồ số 83 (nay là tờ bản đồ số 89), diện tích: 105 m2 (5x21), loại đất: đất ở đô thị. Hiện trạng đất trống.

Giá khởi điểm đấu giá: 1.161.216.000 đồng

Thời gian bán và nhận hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 7:30 ngày 11/11/2026 đến 17:00 ngày 04/12/2026 (giờ hành chính).

Tiền mua đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương đương 232.243.200 đồng.

Thông tin đầu mối liên hệ tại Vietcombank chi nhánh Cà Mau:

Ông: Hồng Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng Khách hàng. Số điện thoại: 0919.177.711

Ông: Đỗ Khang Nam – Cán bộ Phòng khách hàng. Số điện thoại: 0852.153.555