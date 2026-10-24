PHÁT MÃI TSBĐ TRỊNH MAI NAM – KDC NHỰT HỒNG

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số CP 314576 tại đường 13 khu đô thị Sao Mai, khóm Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Tên cty đấu giá, nơi bán hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Mũi, địa chỉ: Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau hoặc trang đấu giá trực tuyến (https://lacvietauction.vn/, điện thoại: 02903540409/0913.653.052)

Thời gian tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tuyến từ 09:00 đến 09:30 ngày 05/11/2026 tại website https://lacvietauction.vn

Thông tin chi tiết tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 109, tờ bản đồ số 83 (nay là tờ bản đồ số 89), diện tích: 105 m2 (5x21), loại đất: đất ở đô thị. Hiện trạng đất trống.

Giá khởi điểm đấu giá: 1.290.240.000 đồng

Thời gian bán và nhận hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 7:30 ngày 14/10/2026 đến 17:00 ngày 02/11/2026 (giờ hành chính).

Tiền mua đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương đương 258.048.000 đồng.

Thông tin đầu mối liên hệ tại Vietcombank chi nhánh Cà Mau:

Ông: Hồng Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng Khách hàng. Số điện thoại: 0919.177.711

Ông: Đỗ Khang Nam – Cán bộ Phòng khách hàng. Số điện thoại: 0852.153.555