PHÁT MÃI 03 (BA) TÀU CÁ VỎ COMPOSITE TẠI SÔNG ĐỐC

Tên tài sản đấu giá: 03 Tàu cá vỏ somposite có cùng thông số chiều dài: Lmax: 26,10m, chiều rộng: Bmax: 6,80m, chiều cao mạn: D = 2,80m tọa lạc tại ấp 2 (nay là ấp Xẻo Đôi), xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.đóng mới năm 2017 tại Sông Đốc.

Tên cty đấu giá, nơi bán hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Mekong. Địa chỉ: Số 8/20, đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 07:00 đến 10:30 ngày 13/11/2026.

Thông tin chi tiết tài sản: Tàu cá của bà Trần Thúy Phượng có số đăng ký CM-92868-TS. Máy Nhật, Mitsubishi S6R-MPTK. Tàu cá của bà Đàm Tuyết Mai có số đăng ký CM-92188-TS, tàu cá của ông Nguyễn Văn Toàn có số đăng ký CM-92224-TS đều dùng Máy Mỹ, Cummins QSK19-M.

Giá khởi điểm đấu giá: 3.989.430.000 đồng/ 01 tàu. (03 tàu có cùng giá khởi điểm)

Thời gian bán hồ sơ đấu giá và nộp hồ sơ, tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến hết 17:00 ngày 10/11/2026 (trong giờ hành chính).

Tiền mua đặt trước: 10% giá khởi điểm, tương đương 398.943.000 đồng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên

Thông tin đầu mối liên hệ tại Vietcombank chi nhánh Cà Mau:

Ông: Trần Bửu Luân – Trưởng phòng Khách hàng. Số điện thoại: 0942 .942.249

Ông: Đỗ Khang Nam – Cán bộ Phòng khách hàng. Số điện thoại: 0852.153.555