Phạt 'lục cô nương' ngồi giữa đường… tự sướng!

Cơ quan Công an lập biên bản xử phạt đối với 6 phụ nữ trong vụ việc.

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 17-10 mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, đèo Hải Vân (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng). Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ và mời 6 phụ nữ liên quan đến làm việc.

Được biết, nhóm phụ nữ thuê ô-tô từ xã Phú Lộc (TP Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực khúc cua cùi chỏ nói trên, cả nhóm đề nghị tài xế dừng xe để ra giữa lòng đường ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh. Thời điểm này, lượng phương tiện lưu thông lên xuống tại vị trí này đông đúc, nhóm người vẫn thản nhiên tạo dáng để chụp ảnh trong khi xe cộ liên tục chạy qua.