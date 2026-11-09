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Theo Công điện số 25/CĐ-PTDS ngày 9/11/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, căn cứ bản tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa số CBLU-66/05h30/THOA ngày 9/11/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 5h cùng ngày, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đạt +1,95m, thấp hơn mức Báo động I là 0,05m.

Dự báo, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng lên mức Báo động II (+2,80m) vào khoảng 7h-9h ngày 9/11/2026. Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh Báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và Đông Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong đó, tiếp tục tổ chức tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu và cống qua đê trên địa bàn.

Các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.