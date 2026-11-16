Phạt Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc do vi phạm minh bạch thông tin trái phiếu

Theo Quyết định số 689/QĐ-XPHC của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Phần lớn các vi phạm này liên quan đến việc doanh nghiệp chậm trễ công bố tài liệu từ 10 ngày làm việc trở lên đối với chuỗi báo cáo tài chính và báo cáo sử dụng vốn trái phiếu kéo dài từ năm 2022 đến năm 2026.

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Cụ thể, doanh nghiệp đã không minh bạch kịp thời tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, báo cáo tình hình tài chính các năm và bán niên, cũng như báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến việc cập nhật tình hình thanh toán gốc và lãi tại ngày đáo hạn của 30 mã trái phiếu (từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng ghi nhận doanh nghiệp có hành vi chậm công bố thông tin dưới 10 ngày đối với nhiều tài liệu quan trọng khác. Các tài liệu này bao gồm báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu trong các giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Việc liên tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo trong nhiều năm liền cho thấy những hạn chế trong công tác quản trị, tuân thủ pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư trên thị trường.

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Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc được thành lập vào tháng 9/2013, có trụ sở chính tại số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này được biết đến rộng rãi với tư cách là chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre. Về quá trình hoạt động, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc từng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quê Hương - Liberty. Đến năm 2016, toàn bộ 100% vốn của doanh nghiệp này đã được chuyển nhượng sang cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Green View.